趙玉柱發監服刑 台南監獄：情緒平穩

因台開炒股案被判刑4年的前總統陳水扁親家趙玉柱（前中戴帽者），26日上午向台南地檢署報到入監服刑。 中央社 因台開炒股案被判刑4年的前總統陳水扁親家趙玉柱，今天上午向台南地檢署報到，隨後發監台南監獄，南監表示，趙玉柱中午完成入監程序，情緒平穩未見起伏。

台南監獄接受媒體採訪時指出，正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒期間，趙玉柱入監服刑，仍要配合14+7共21天的隔離期及觀察，暫時禁止會客，所有收容人都是如此，沒有特別待遇。

南監表示，趙玉柱刑期不長，入監2個月後就符合申請外役監的資格，若是南監同意向法務部矯正署申請審查通過，趙玉柱最快明年就有機會送往外役監。

趙玉柱今天上午在兒子趙建勳的陪同下，向南檢執行科報到，隨後被送往台南監獄服刑。同案的兒子趙建銘被判刑3年8個月，昨天下午提前向台中地檢署報到，發監台中監獄。