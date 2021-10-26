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趙家父子判刑為何被關兩地？ 中檢：兩人戶籍地不同

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

前總統陳水扁的親家趙玉柱、女婿趙建銘涉台開內線交易案被判刑定讞，女婿趙建銘昨晚發監中監，而趙玉柱今天向台南地檢署報到，將發監南監，為何趙家父子犯同一案，卻關在不同監獄，造成部分外界民眾不解，中檢表示趙玉柱戶籍地設在台南、趙建銘設在台中，父子倆因戶籍地不同，因此趙建銘關中監、趙玉柱關南監。

趙建銘涉台開內線交易案，被判刑3年8月定讞，原本今天向台中地檢署報到，因怕難堪「不想曝光」提早於昨天下午報到，由執行檢察官發監台中監獄；而趙建銘的父親趙玉柱也因案被判刑4年確定，今天上午向台南地檢署報到，將發監南監。

部分民眾不解趙家父子犯同一案被判刑確宣，為何趙玉柱關南監、趙建銘關中監？為何趙家父子關不同監獄？台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，因趙家父子戶籍地不同，趙玉柱戶籍設在台南、趙建銘戶籍設在台中，因此父子關在不同監獄。

前總統陳水扁的親家趙玉柱、及女婿趙建銘因案被判刑定讞，女婿趙建銘昨晚發監中監，而趙玉柱今天向台南地檢署報到，將發監南監，檢方表示趙玉柱戶籍地設在台南、趙建銘設在台中，因戶籍地不同關不同監獄。圖／本報資料照
前總統陳水扁的親家趙玉柱、及女婿趙建銘因案被判刑定讞，女婿趙建銘昨晚發監中監，而趙玉柱今天向台南地檢署報到，將發監南監，檢方表示趙玉柱戶籍地設在台南、趙建銘設在台中，因戶籍地不同關不同監獄。圖／本報資料照

趙建銘 監獄

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