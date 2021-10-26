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大逆轉！美籍乘客遭運將指在國道上開扁 證據不符免賠

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓計程車司機聲稱因開錯到桃園國際機場的路，美國籍歐姓乘客在國道上毆打他、逼他「立刻迴轉」，他當時車速破百，緊握方向盤無法反抗，哭求「不收你錢了啦」。一審民事庭認為歐在國道上打司機恐釀嚴重車禍，判歐賠陳15萬餘元；台灣高等法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。

刑事部分，美籍乘客一審也被依傷害罪判刑2月，得易科罰金，但高院今年1月7日也改判他無罪確定。

陳姓司機指稱，2017年12月12日下五5點多，他從台北載歐欲至桃機第二航廈，因在國道2號駛入錯誤車道，導致遠離機場方向；歐大聲責罵、要求「立刻迴轉」，他解釋在國道上不能迴轉並致歉，歐氣憤難耐，在車上朝他揮拳。

陳表示自己的臉頰、右耳紅腫，請求醫療費、不能工作損失196萬元與50萬元精神撫慰金，共求償246萬4770元。歐坦承傷害，但認為陳每次自稱的傷勢都不一樣，還說陳在計程車上哭喊，是「自導自演」，故意讓他激烈言語和陳的哭喊一併被行車記錄器拍下，再藉此索賠。

桃園地方法院勘驗行車記錄器，歐質問「為什麼忘記？」、「你開車很奇怪啊」，陳說完「對不起啦」就發出一連串「啊啊啊啊」、「唉呦喂呀」、「對不起啦，這樣很危險啦」等語，陳繼續說「我不要跟你收錢」，歐仍氣憤說「你浪費我時間嗎？」陳語帶哽咽道歉「我不是故意的啦」。

桃院認為陳在高速公路上駕車，無法閃避、反抗，如果影響駕駛而衍生車禍事故，不僅兩人都有生命危險，也將波及其他用路人，另陳剛接受白內障手術後2周，右臉就遭重擊。經計算，桃院認為精神撫慰金15萬元是妥適數額，連同醫療費等判歐應賠償15萬680元。

高院審理後認為，當天處理糾紛的員警表示陳姓司機稱頭頂被毆打，但沒說右臉和右耳也被打，員警當場確認陳的頭頂並無外傷，且陳當晚到醫院急診，急診護理紀錄記載「皮膚狀況正常、無外傷」，與陳說被打的傷勢不符。

而陳所提出的診斷證明記載急診醫師所見傷勢為右側臉部10×8公分紅腫，高院認為面積這麼大的紅腫豈會員警和急診室檢傷人員都沒發現？之後查看傷勢的急診醫師看到的傷勢，是否是歐姓乘客所為大有疑問。

雖然行車紀錄器雖錄到陳發出「對不起、唉呦、啊啊啊啊、唉呦喂呀」等聲音，但沒有任何徒手毆擊人體所發出的聲響，也沒有陳要求對方「不要打」的言詞。陳發出「對不起、唉呦、啊啊啊啊、唉呦喂呀」等聲音的時間點，對照行車紀錄器所攝錄影像，當時駕車平穩，車身沒有因重擊而晃動、偏離行駛或有明顯煞車、減速。

高院認為案發當時車速約100公里，歐姓乘客也不太可能不顧自身安危而徒手重擊陳姓司機，加上陳對何時、駕車至何路段遭毆、毆打次數說詞前後不一，也和行車紀錄器內容不符，高院認為陳求償無據，改判歐姓乘客不用賠。

陳姓計程車司機聲稱因開錯到桃園國際機場的路，美國籍歐姓乘客在國道上毆打他、逼他「立刻迴轉」，一審民事庭認為歐在國道上打司機恐釀嚴重車禍，判歐賠陳15萬餘元；台灣高等法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。示意圖／ingimage
陳姓計程車司機聲稱因開錯到桃園國際機場的路，美國籍歐姓乘客在國道上毆打他、逼他「立刻迴轉」，一審民事庭認為歐在國道上打司機恐釀嚴重車禍，判歐賠陳15萬餘元；台灣高等法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。示意圖／ingimage

國道 桃園 計程車

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