恫游錫堃「承擔滅門血案悲傷」 游替89歲翁求情 獲緩刑

89歲老翁游貴湘不滿立法院長游錫堃和美國在臺協會前處長酈英傑會面時，倡議台美建交，寄信恫嚇「承擔滅門血案的悲傷」，還附上郵政匯票2萬元要游離開台灣。桃園地檢署依恐嚇罪起訴，桃園地方法院判老翁拘役40日；台灣高等法院今駁回游上訴定讞，但緩刑2年。

高院審酌游因政治理念不同而一時失慮，而現已年近90歲高齡，身體狀況不佳，加上游錫堃具狀向高院表示「游貴湘之行為雖出於對政治之關心，然亦應克制自身情緒，理性表達意見，…惟念其年事已高，懇請法院依法從寬處理」，合議庭認為他應該知道教訓，宣告緩刑2年。

游貴湘看到游錫堃去年2月12日與酈英傑會面，因政治理念相左，在去年2月17日到桃園大溪員樹林郵局，將寫著「曾狂言摧毀三峽大壩的游錫堃，被人定義為再啟台海戰爭的台奸，日前又力促美台復交，故意踐踏美國對華三公報，和聯合國2758號莊嚴決議案」、「為有效消滅『反中拒統』的戰爭災難，不致危及任何無辜第三者，把台軍家屬的美滿家庭，變成無依老人，和孤兒寡婦的人間地獄，或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」的信函寄給總統蔡英文和立院院長游錫堃。

2月18日，游貴湘把信件內容和匯票的翻拍照片上傳臉書，游錫堃經院長辦公室告知後閱讀，游錫堃擔心家人生命安危，請警方處理。

桃院審理時，游貴湘表示是出於「關愛」、一番好心，要勸告游錫堃停止台美建交、暫時離開台灣，等和平統一後再回來和家人相聚，沒有恐嚇。但桃院認為游貴湘的信件有恐嚇意味，一般人看到會擔心家人生命，且游錫堃偵查時也稱收到文件後擔心家人安危，懷疑背後有集團資助，所以請辦公室顧問向警政署國會聯絡人通報，可見游錫堃確實心生畏懼。

桃院考量游貴湘年滿80歲，依法減刑，但他不能克制情緒、理性討論政治議題，犯後也否認，而游錫堃表示願意從寬，依恐嚇罪判游貴湘拘役40日，得易科罰金。