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租客訴苦「做夢都夢到她」求重判 張淑晶辯無罪：被聯合陷害

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

女房東張淑晶上周三因偽造文書鋃鐺入獄，她另涉坑騙房客案，新北地方法院依14個誣告罪判她5年6月徒刑。張淑晶和檢方皆上訴，台灣高等法院今辯論終結，張女否認所有犯行，稱租客自救會聯合陷害她，她花了上千萬元卻收不回來；陳姓女租客表示因案而罹患憂鬱症，「做夢都夢到張淑晶」，希望法官重判。

張淑晶目前執行的偽造文書罪，是她與合夥人黃鐸租下新北市一棟3層樓透天厝，卻隱瞞房東敲壞牆壁，隔成套房出租；房東找法院人員來要求收回點交，張女又找來人頭戶假裝房客並偽造租約，欺騙前往點交的法院人員。張女這個案子遭判刑8月定讞，新北地檢署通知通知她20日上午10點報到，但她卻未現身，當天傍晚遭警方拘提。

張淑晶也因租賃糾紛頻與房客訴訟，高院認為張婦是專業出租人，卻變造證據、對涉世未深的少年提告，去年12月23日以19件誣告罪改判為8年6月，詐欺、強制等得易科罰金部分維持1年2月徒刑。案件上訴最高法院中。

從租賃糾紛再衍生出檢方第二波起訴，也就是高院今天審理的案件，張淑晶被控誣告、詐欺、恐嚇取財。一審調查，張淑晶在簽約時，會拿自己列印載有「連帶保證人」欄位的租賃契約，向承租人說「如果租金不付，跑掉了，可以找得到你的人」，藉此要房客在「連帶保證人」欄位留下家人、朋友的姓名和電話。

房客在親友不在場的情況下，只好依照張淑晶要求，簽下親友姓名、電話作為「聯絡人資料」，張女明知房客簽約時，親友並不在場，卻藉由租賃糾紛機會，以此為憑據，指控房客偽造文書等罪。一審批評張女明知房客多為經濟弱勢或青年學子，法律知識薄弱，卻利用話術誘騙取得保證人資料，事後為獲取個人利益而藉故提告，不僅破壞租賃雙方互信，也使人無端受到刑事偵查，耗費司法資源。

高院今開庭時，張淑晶否認所有指控，並指自己罹重症肌無力，還有96歲、癱瘓的父親要養。審判長詢問張女是否以廉價的材料裝潢，和房客看屋時刻意遲到，讓房客無法檢查缺失？是否罰房客錢、不還押金、再去地檢署提告？是否在簽好約後又添加條件，再說契約已完成？張淑晶全盤否認，說「我沒有犯這些罪」。

張淑晶認為自己只是單純投資套房，但租客沒按時繳錢，並稱遭租客自救會聯合陷害。張女說，如果租客都繳足押金，她怎麼會提告？

公訴檢察官認為一審誣告判有罪適當，但對張淑晶涉詐欺、恐嚇取財無罪部分上訴。檢方指張淑晶對房客口頭佯稱要留聯絡人資料，事後聯絡人竟成「保證人」，是施用詐術；寄發存證信函的內容涉恐嚇取財，甚至她還一屋多租、隱匿身分租屋。

張女的律師辯護稱這些案件是大量的租賃糾紛，但濫訴是否等於誣告值得商榷，女律師還說張淑晶「法治教育不足」，希望合議庭判張女無罪。

今天有3名租客到庭，其中陳姓女租客要求法官「重判她（張淑晶）」，並說自己因張淑晶而罹患憂鬱症，連做夢都會夢到她，她將另提附帶民事求償。張淑晶這時突然說「我想起來了」，指著陳女說「她當初說我人很好」，罵陳女事後卻在媒體前醜化她。

審判長諭知11月23日宣判。

張淑晶（左二）今因誣告案被提到台灣高等法院出庭，也是她入獄服刑後首度現身。記者王宏舜／攝影
張淑晶（左二）今因誣告案被提到台灣高等法院出庭，也是她入獄服刑後首度現身。記者王宏舜／攝影

張淑晶 房客

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