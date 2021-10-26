阿扁親家趙玉柱入監 第一餐三菜一湯還有麥克雞塊

趙玉柱入監，第一頓午餐三菜一湯還有麥克雞塊。記者周宗禎／攝影 前總統陳水扁親家趙玉柱涉及台開內線交易判刑4年定讞，今天上午11點左右進台南監獄，入監第一頓午餐有椒鹽紅目鰱、麥克雞塊、時令青菜及番茄玉米湯，3菜1湯與當年媒體報導第一親家的餐飲不可同日而語。獄方表示，趙玉柱進監獄到中午完成入監程序，表情正常未見任何情緒起伏。

因為疫情還未解除警戒，台南地檢署警備車入監獄後直接開到車輛檢查站，獄方人員先消毒車身才駛進監獄；而確認身份後先為趙玉柱快篩檢測新冠病毒，再依程序做各種身體檢查，完成新收程序後會分配2至5人雜居房。

台南監獄表示，根相關規範，與趙玉柱同窗室友多是罪名、刑期相近的收容人；因趙是地檢署報到後執行非一般移監，會有14＋7配合防疫的21天對外隔離期，暫時禁止接見，因所有收容人都如此，並無個別人士的特別處遇。

南監表示，每天公布當天與前一天菜色，每周菜色都不一樣、每個月不會兩次以上相同，但魚肉蔬菜都平均配置。

趙玉柱因刑期不長，一般同期罪犯入獄兩個月即符合申請外役監的資格，若南監同意申請、送法務部矯正署審查通過，最快明年就有機會到外役監。 阿扁親家趙玉柱入監，第一頓午餐三菜一湯還有麥克雞塊。記者周宗禎／攝影

阿扁親家趙玉柱入監，第一頓午餐三菜一湯還有麥克雞塊。記者周宗禎／攝影