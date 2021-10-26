姦情被拆穿！妻當幼女面下藥迷昏夫 還夥同小王殺人焚屍
台中市民姚女與陳男外遇，遭丈夫袁男求償，萌生殺意，5月間趁外出時，將安眠藥摻入咖啡給袁飲用，致袁昏迷後，由陳駕車載袁至新竹縣橫山鄉住處，持鐵棍重擊袁頭部致死，再潑汽油焚屍後棄屍，並盜領袁的存款6萬餘元，以及變賣袁的車得款2萬6千元，台中地檢署依殺人等罪將姚女、陳男起訴，並請法官從重量刑。
檢察官審酌，姚女（33歲）與袁男為夫妻，陳男（25歲）為姚女的外遇對象，2人因遭袁男發現外遇提起訴訟求償，竟趁袁偕同姚女及幼女出遊時，在眾目睽睽的場所，且6歲幼女在旁情況下，下藥迷昏被害人，再載回陳男住處，持鐵棍殺害袁男。
檢察官以姚女雖曾供稱他與陳男預謀殺害袁男，但後來翻供稱遭陳男所逼迫、利用，對於殺人動機、情節避重就輕，飾詞卸責，未見悔悟；陳男坦承殺害袁男，並表示感到後悔，但後悔是因他沒工作、車貸未繳清、在看守所沒有錢買東西等自身情況，難認有悔意，因此請法官從重量刑，以資儆懲。
起訴書指出，姚女與袁男是夫妻，生有1女，夫妻因感情不睦，袁發現姚女與陳男外遇，遂對2人求償，引發2人的殺機。5月9日，姚女與袁男相約帶幼女外出慶祝母親節，並由陳將姚女至醫院領取的安眠藥磨成粉備用。
同日上午，陳駕車載姚女及袁姓女童至苗栗縣竹南火車站的便利商店，由姚女進入該店購買咖啡，再由陳將安眠藥摻入咖啡，接著姚女帶幼女換搭袁的車，前往知名渡假村，姚女將摻安眠藥的咖啡給袁飲用後，袁陷入昏迷，由陳駕車返回新竹縣橫山鄉住處。
姚女原欲持刀械行兇，經陳男勸阻後，即在旁把風，陳男則持鐵棍重擊袁的頭部，致袁當場死亡。姚女及陳男再至加油站購買汽油，10日凌晨，由姚女在旁把風，陳男將袁男的屍體移至住處菜園，潑汽油焚屍後，將屍骨丟棄在住處前的溝渠。
姚女及陳男殺害袁男後，姚女盜領袁的存款6萬1430元；並變賣死者袁男的車子，得款2萬6000元。後來，因袁男的弟弟聯繫哥哥未果，查出姚女及陳男涉嫌重大，經警逮獲2嫌，尋獲死者的骨骸。
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