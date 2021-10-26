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與蘇德建今早發監 游世一持「台開案的真相」稱相信司法

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

寬頻房訊總經理游世一。記者張宏業／攝影
寬頻房訊總經理游世一。記者張宏業／攝影
台開內線交易案纏訟16年，包括前總統陳水扁女婿趙建銘、趙父趙玉柱、台開前董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一均判刑定讞，趙建銘昨天已提早向台中地檢署報到發監，趙玉柱今早將向台南地檢署報到，至於蘇德建、游世一，今早則也到台北地檢署報到發監。

游世一曾說他希望自己是司法最後一個受害者，他今天抵達北檢時，拿著預先準備「台開案的真相」新聞稿，向在場記者表示，「我買1700萬的股票放11個月，被判了8年8個月，速審法變4年4個月，我們這個案子只要有人買一張股票，就判7年以上，希望經過這個判決，社會輿論可以公評，思考司法有沒有更改善的空間，因為我相信司法，謝謝。」

2005年，台開董事會通過165五億元聯貸、不良債權融資等提案，預料可產生約15億元利得。蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告趙建銘共同購買彰銀股票。當年七月，蘇德建2度安排三井宴，趙建銘在聚餐後告知父親趙玉柱，並向蔡清文表示要用母親簡水綿的名義買入。

游世一、趙建銘、趙玉柱、蔡清文七月廿五日共同買入台開公司股票後再分別賣出，游獲利6647萬元，趙玉柱拿到3517萬餘元，蔡清文獲取154萬元，合計不法所得破億元。

台高等法院更五審認定不法利益達1億3018萬元，超過「1億」門檻，屬證券交易法加重內線交易罪，但符合速審法減刑規定，各判處3年8月到4年4月不等徒刑，全案定讞。

趙建銘 內線交易 台開

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