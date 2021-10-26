中壢警違法臨檢大外割摔女師 風波歷經半年均不起訴

詹慧玲（左）曾在律師陳孟秀（右）陪同下到桃園地檢出庭。圖／報系資料照 教授非洲鼓老師詹慧玲今年4月22日被中壢分局要求臨檢，葉姓員警以「妳住這邊嗎？」要求出示證件，詹拒絕她脫口「真的很蠢」，慘遭葉大外割摔傷，雙雙互控妨害公務、強制，警方違法臨檢爭議引起軒然大波；桃園地檢歷經半年偵結，認定葉員確實違法臨檢，但沒有強制、傷害的故意，予以詹女、葉員均不起訴處分。

中壢分局興國派出所葉姓員警大外割摔傷詹慧玲，當時在網路社群、藝文界引發極大爭議，桃檢為求謹慎指派主任檢察官吳靜怡偵辦；檢方期間傳喚詹慧玲、葉員到場勘驗密錄器，為釐清治安熱點，還曾傳喚興國所長到庭作證。

檢方查，葉4月22日早上8點多巡邏經新興路，「主觀上」認為詹女形跡可疑攔檢盤查、要求提供身分，詹認為依法無據，拒絕提供。2人爭執後詹對葉口出「你真的很蠢」，被葉以柔道「大外割」壓制，造成詹雙手、膝蓋都受傷，並上手銬腳鐐依妨害公務侮辱公務員逮捕，詹也提葉強制、傷害。

檢方說，侮辱公務員構成要件是公務員「依法」執行職務，當時葉雖主觀上認為有照警察職權行使法，合理懷疑詹有犯罪嫌疑或有犯罪之虞，而對其攔檢盤查。但檢察官勘驗密錄器，發現當時詹女神色服儀正常、舉止無異常之處，客觀無事實足認有犯罪嫌疑或犯罪之虞。

檢方說，不能只因詹出現在治安熱點區域，就可任意攔檢盤查，所以葉員的攔檢盤查行為「尚非於法有據」，就算詹在偵查中坦承，當時有對葉口出「你真的很蠢」，但因該攔檢盤查不符公務員需「依法」執行職務之構成要件，所以不構成該條之犯罪，予以詹慧玲不起訴。

另詹控訴葉妨害自由、傷害部分，檢方認為葉員雖然是非法盤查，但根據詹女「出現在治安熱點區域，又攜帶2件行李，面容清瘦」等客觀情狀，依葉個人執法經驗，主觀上產生詹有犯罪嫌疑或為失踨人口之疑慮並上前盤查，應「非出於妨害詹女士行動自由之犯罪故意」。

檢方說，葉員是誤認自己有符合警職法的攔檢盤查情狀發生，這種對於阻卻違法事由的認知錯誤（學理上稱為容許構成要件錯誤），而參酌司法實務見解及學說，由於不具犯罪故意，所以不構成強制罪。

至於葉施以大外割、逮捕拘禁詹部份，是因葉有上開阻卻違法事由之認知錯誤，且在派出所施腳鐐是依據「警察機關逮捕現行犯作業程序」，所以不具妨害自由、傷害等罪的故意。

檢方也認為，詹在被逮捕過程有激烈抗拒、衝往馬路的危險舉動，所以用大外割壓制避免產生更大傷害，並未逾越必要程度，也沒有過當，且已盡注意義務，因此也不構成過失傷害，予以葉不起訴。