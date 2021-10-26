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張淑晶入獄後首度被押出庭 躲法警身後閃鏡頭

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

張淑晶今被提解到台灣高等法院出庭，也是她入獄服刑後首度現身。記者王宏舜／攝影
張淑晶今被提解到台灣高等法院出庭，也是她入獄服刑後首度現身。記者王宏舜／攝影
房東張淑晶上周三才因偽造文書鋃鐺入獄，她另涉坑殺房客案，新北地方法院依14個誣告罪判她5年6月徒刑，台灣高等法院今開庭，今她被提解出庭。張淑晶一直躲在法警身後，面對媒體詢問，一語不發。

張淑晶目前執行的偽造文書罪，是她與合夥人黃鐸租下新北市一棟3層樓透天厝，卻隱瞞房東敲壞牆壁，隔成套房出租；房東找法院人員來要求收回點交，張女又找來人頭戶假裝房客並偽造租約，欺騙前往點交的法院人員。張女這個案子遭判刑8月定讞，新北地檢署通知通知她20日上午10點報到，但她卻未現身，當天傍晚遭警方拘提。

張淑晶也因租賃糾紛頻與房客訴訟，高院認為張婦是專業出租人，卻變造證據、對涉世未深的少年提告，去年12月23日以19件誣告罪改判為8年6月，詐欺、強制等得易科罰金部分維持1年2月徒刑。案件上訴最高法院中。

從租賃糾紛再衍生出檢方第二波起訴，也就是高院今天審理的案件，張淑晶被控誣告、詐欺、恐嚇取財。一審調查，張淑晶在簽約時，會拿自己列印載有「連帶保證人」欄位的租賃契約，向承租人說「如果租金不付，跑掉了，可以找得到你的人」，藉此要房客在「連帶保證人」欄位留下家人、朋友的姓名和電話。

房客在親友不在場的情況下，只好依照張淑晶要求，簽下親友姓名、電話作為「聯絡人資料」，張女明知房客簽約時，親友並不在場，卻藉由租賃糾紛機會，以此為憑據，指控房客偽造文書等罪。一審批評張女明知房客多為經濟弱勢或青年學子，法律知識薄弱，卻利用話術誘騙取得保證人資料，事後為獲取個人利益而藉故提告，不僅破壞租賃雙方互信，也使人無端受到刑事偵查，耗費司法資源。

高院今開庭審理，面對媒體詢問「會不會怕關更久」等問題時，未回應。

張淑晶 房東 房客

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