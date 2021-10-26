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趙建銘與另名收容人住2坪小舍房 每周有1次一般接見
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，被判刑3年8月定讞，昨天下午向台中地檢署報到，由執行檢察官發監台中監獄，副典獄長吳照明今天上午表示，趙建銘與另名收容人共住2坪的小舍房，飲食正常、情緒穩定，每周可獲1次一般接見，時間為20至30分鐘，目前疫情期間，在舍房做柔性運動，隔離2周後，方可下工場作業。
趙建銘因台開案內線交易案被判刑3年8月確定，檢察官原通知他26日報到發監執行，但趙建銘在昨天下午4時許就提前向台中地檢署報到，隨後搭警備車發監台中監獄。
台中監獄副典獄長吳照明表示，趙建銘昨天下午5時30分，由台中地檢署法警押解搭警備車入監，依照一般新收受刑人的程序，做身體檢查、保管個人財物，並確定無攜帶違禁品後，安排與另名犯詐欺的收定人住2坪的小舍房。昨天晚餐宮保雞丁、高麗菜及冬瓜排骨湯配白飯，晚間9時就寢。
副典獄長吳照明說，今天清晨6時30分起床號，早餐是豆腐乳、麻油筍絲配白稀飯，收容人趙建銘正常用餐，無異狀。吳照明表示，收容人甫入監，最需要關切，每周有1次一般接見，時間為20至30分鐘，家屬可前來面會，而獄方針對甫入監收容人，由教誨師及舍房主管輔導，加強心理建設。
吳照明表示，時值疫情期間，新收的收容人只可在舍房做柔性運動，避免影響到其他收窝，隔離14天後，方可下工場作業。
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