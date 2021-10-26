他拿五倍券複印想「翻倍」 拿假券帶弟大啖豬排遭識破

高雄鳳山24歲洪姓男子因缺錢花用，將歪腦筋動到剛領到的振興五倍券上，他先拿著200元「正本」，跑去影印店複印，讓領到的振興券數量「翻倍」，再帶著家人跑到鳳山一間牛排館點了厚重豬排、雞腿排享用，後來拿造假五倍券結帳，因紙質太過粗糙被業者識破。高雄地檢署偵結，依偽造、變造有價證券罪起訴，洪男最重將面臨10年徒刑。

檢方調查，8日中午12時許，洪男先到鳳山區的一家超商領取預約的紙本振興券，隨後跑到附近的一家影印店，要求老闆幫忙複印振興券，他為了避免業者起疑，還稱複印的振興券是要當「紀念」。

後來將5000元振興券印成兩大張後，洪男再自行裁剪成10小張，順利將5000元「翻倍」成萬元，當天晚間6時許，洪男帶著胞弟跑到鳳山一家牛排館，點了厚重豬排、雞腿排享用，花費190元，離開時他拿造假的振興券結帳，但因為紙質太過粗糙而被業者識破。

洪男見造假振興券沒辦法使用，辯稱他是從超商取得，不知道是假的，隨後從口袋掏出200元現金付款，但因業者起疑，已通報警方，員警到場後將洪男依現行犯逮捕，到洪男住處搜出另外6張假的振興券。

檢警檢視洪男複印的振興券外觀，發現紙質雖然粗糙，還留有未裁切乾淨的白邊，外觀卻與正本無異，如果沒有詳細檢視，很容易將假振興券當成正本。