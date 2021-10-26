限境5年、全勤出庭奮戰 馬英九「三中案」明宣判

前總統馬英九「三中案」27日宣判。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 攸關法治發展的國民黨黨產交易「三中案」，前總統馬英九與黨工被訴違反證交法特別背信罪，馬因特殊身分限境5年，出庭紀錄全勤，他與前中投董事長張哲琛、前總經理汪海清都無罪答辯，台北地方法院明天上午11時宣判。

馬英九一度在準備程序庭中「熬」過13.5小時，對照前任元首陳水扁家族捲入國務機要費等案開庭狀況頻仍，馬英九每庭皆到。

總統有國家機密知悉權，法律對總統卸任則訂有「旋轉門」條款，即總統卸任3年禁止出境，如需出境，要獲得總統府憲法機關的允准，法律後來修正一次限境3年，得延長一次，延長限境不得超過2年，馬足足限境5年。

馬英九2016年5月19日卸任元首，限境迄2019年5月19日止，不過，總統府再對馬限制出境2年，於2021年5月19日解禁；巧合的是，馬英九限境「解封」，與今年國內新冠肺炎疫情全國開設三級警戒是同一天。

檢方2018年7月起訴「三中案」，法院歷3年多審理，2021年8月10日辯結，合議庭預留2個半月撰寫判決，但自2021年5月19日未再限制馬英九出境，等於「審判中從沒限制馬英九出境」，對照張哲琛、汪海清「一直限制到底」，馬有罪？無罪？明天分曉。

馬英九在辯論庭中說，他就任黨主席前後，公開宣示儘快處理黨產，遵守廣電法退出媒體的規定，包裹出售中投持有的華夏公司股權，符合國民黨、中投的利益，還反問檢察官「難道人民守法錯了嗎？」

公訴檢察官團隊則回擊，稱馬英九的犯後態度不佳，建請法院從重量刑，並宣告沒收馬英九等被告的犯罪所得。

檢方起訴「三中案」分兩大區塊，除黨產變賣部分，另一部分則是有關國民黨副秘書長蔡正元中涉侵占、背信、洗錢罪，第2部分包括蔡的妻子洪菱霙、蔡的岳父洪性行被訴，明天一併宣判。

至於「三中案」包括中視、中影、中廣以及國民黨舊黨部大樓交易案。依台北地檢署起訴的基準，中視交易案造成國民黨中投公司4.9億元的損失，中影案造成18億元的損失，中廣案造成15億元的損失，黨部大樓造成5.9億元的損失。

檢方並且認為，於中廣股權交易案中，中投公司另有28.4億元應收股款未實現，結論定調黨產交易共致國民黨受有72.9億元的損害。