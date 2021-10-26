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台開內線交易案被判4年 扁親家趙玉柱南檢報到

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

前總統陳水扁親家趙玉柱上午9時50分則在次子趙建勳陪同下到南檢報到。記者邵心杰／攝影
前總統陳水扁親家趙玉柱上午9時50分則在次子趙建勳陪同下到南檢報到。記者邵心杰／攝影

前總統陳水扁親家趙玉柱與女婿趙建銘台開內線交易案，分別判刑4年、3年8月定讞，台北地檢署囑託二人住居所、戶籍地的台南、台中地檢署代執行，趙建銘昨天提前一天到台中地檢署報到發監執行後，趙玉柱上午9時50分則在次子趙建勳陪同下到南檢報到，面對大批媒體詢問，趙玉柱不發一語，隨即進入偵查庭經執行檢察官訊後發監執行。

前總統陳水扁女婿趙建銘2005五年間受邀到台北市「三井餐廳」與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息轉知父親趙玉柱，趙、游等人即趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

全案纏訟15年，最高法院本月14日駁回上訴，趙建銘判3年8月定讞，「第一親家」趙玉柱判4年，蘇德建判刑3年8月，游世一判刑4年4月。

前總統陳水扁親家趙玉柱擔任省體育會桌球協會會長時侵占公款，月初被判刑一年二月定讞，因其戶籍在台南市，北檢囑託南檢執行，2015年10月26日南檢報到，同日發監執行，6年後再因台開案同日報到，檢方表示純屬巧合。

【中央社／台北26日電】

前總統陳水扁女婿趙建銘等人涉及台開內線交易案，最高法院日前駁回上訴定讞。游世一判刑4年4月、蘇德建判刑3年8月，2人今天上午已向台北地檢署報到，訊後將發監執行。

此外，趙建銘提前一天，於昨天下午4時自行前往台中地檢署報到，下午5時許發監台中監獄；趙建銘父親趙玉柱住居所均在台南市，北檢囑託台南地檢署代為執行，通知今天報到。

趙建銘 台開 陳水扁

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