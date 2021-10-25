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他轉傳無碼片被告 法院：色情片也有著作權判拘役40日

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

劉姓男子日前透過智慧型手機，接收他人從成人影片平台SWAG，破解鎖碼發布的付費成人猥褻影片後，劉又將影片轉傳至另一LINE群組供人觀看，被SWAG公司發現截圖存證提告，檢依違反著作權法起訴，劉雖辯稱不知該影片有著作權，院方不採信，判拘役40日得易科罰金。

判決書指出，色情著作亦為著作權法第3條第1項第1款的著作，透過LINE傳送給他人，屬於用「其他方法」重製，劉姓男子行為，已經符合重製公開傳輸他人著作財產權，及散布猥褻影像的要件。

法官認為，該影片雖然都是以男女性行為做為影片拍攝主題，但具體拍攝手法、情節設計，都是作者個性和獨特性，具有最低程度的創意、創作要件，符合一般視聽著作的原創性。

我國自民國91年加入世界貿易組織後，就不斷宣導著作權之保護，這是一般人都知道的知識經驗， 因此不採信劉男辯稱，不知道該影片有著作權的說法。

法官也說明，劉的轉傳犯罪行為，是一行為同時觸犯數罪名，依刑法第55條前段規定，應從一情節較重的「擅自以公開傳輸方法侵害他人著作財產權罪」處斷，審酌劉男僅有賭博前科、無其他不法，判拘役40天。

劉男日前將他人傳來的SWAG成人影片，轉傳至LINE群組被提告，被判拘役40天。記者卜敏正／翻攝
劉男日前將他人傳來的SWAG成人影片，轉傳至LINE群組被提告，被判拘役40天。記者卜敏正／翻攝

猥褻 LINE 賭博

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