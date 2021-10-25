扁女婿趙建銘入監第一晚 吃三菜一湯住雜居房

前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，遭判刑3年8月確定，原定明天才向台中地檢署報到，但趙疑為躲避媒體關注，今天下午4時許，已提前向台中地檢署報到，並在今天下午5時30分，發監到台中監獄，台中監獄也證實，今天的新收受刑人名單中有趙建銘，經過新收程序後，已分配舍房給趙，原則上視狀況分配2人至5人的雜居房給趙，晚餐會供三菜一湯給趙食用。

台中監獄今證實，趙建銘在今天下午5時30分，搭乘台中地檢署的警備車入監，依照一般新收受刑人的程序，先帶趙到一間「檢身室」，要求趙脫光衣服等身上個人財物，由監所保管，並初步對趙的身體、口腔、下體的部位做檢查，檢視趙是否有攜帶違禁品，接著分配制服給趙，接著編定受刑人編號，並帶趙到舍房內入監。

台中監獄表示，台中監獄的舍房有大有小，有2人至8人不等，原則上視狀況會分配2人至5人的舍房給趙，舍房都有排風扇、電風扇，走道也有通風扇，排風良好。

台中監獄指出，趙入監後情緒狀況穩定，沒有特殊情緒波動，今天晚餐會供3菜1湯，每天的菜單都是前三天公布，並由監所幹部察看、監督，以維持質量，監所的午餐、晚餐都是三菜一湯，不過早餐的話就是饅頭、豆漿，或稀飯搭配炊煮。