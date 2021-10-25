快訊

登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／3頭牛交流道旁逛大街 彰化鹿港警扮牛仔趕回牧場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

3頭牛逛大街，員警獲報出動趕牛去! 彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，還緊跟著一隻看牛狗兒，民眾覺得好危險通報警方處理，草港派出所警員陳永源獲報找到飼主一起趕牛回家，結束一場虛驚。

鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天中午竟有3頭牛悠閒地漫步在路上，後來還跑進附近田裡吃草，民眾擔心牛跑到路上影響交通而報警，陳永源獲報先找到3頭牛，一旁還有一隻看牛狗，再循線找到附近王姓飼主，並與眾人合力下將翹家3頭牛趕回牧場，幸好當時路上人車稀少，未釀成交通事故。

王姓飼主告訴警方，這3頭牛養在牧場裡，平時都有將柵欄鎖好，應該是牛隻頂開了門栓逃跑出來，飼主對於警方的協助相當感謝。

警方也提醒，疏縱動物在道路奔走、若導致民眾出車禍，飼主恐怕還要負擔過失傷害的責任，呼籲民眾務必將家中飼養動物看管好，避免發生危險。

彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，民眾覺得好危險通報警方處理，草港派出所警員陳永源獲報找到飼主一起趕牛回家，結束一場虛驚。圖／警方提供
彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，民眾覺得好危險通報警方處理，草港派出所警員陳永源獲報找到飼主一起趕牛回家，結束一場虛驚。圖／警方提供
彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，民眾覺得好危險通報警方處理，草港派出所警員陳永源獲報找到飼主一起趕牛回家，結束一場虛驚。圖／警方提供
彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，民眾覺得好危險通報警方處理，草港派出所警員陳永源獲報找到飼主一起趕牛回家，結束一場虛驚。圖／警方提供

鹿港 牧場

延伸閱讀

彰化振興加碼消費200元可登錄抽獎 10天內已有9萬多筆

彰化3頭牛頂開牧場門栓逛大街 員警飼主合力帶牛回家

綠營議會黨團籲推升格 彰縣府：盼向中央轉達心聲

民進黨彰化議會黨團發起連署 彰化升格第七都

相關新聞

扁女婿趙建銘入監第一晚 吃三菜一湯住雜居房

前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，遭判刑3年8月確定，原定明天才向台中地檢署報到，但趙疑為躲避媒體關注，今天下午4...

影／3頭牛交流道旁逛大街 彰化鹿港警扮牛仔趕回牧場

3頭牛逛大街，員警獲報出動趕牛去! 彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，還緊跟著一隻看牛狗兒，民...

疑心被講壞話 男殺隔壁工廠老闆要賠1546萬元

41歲的周姓男子在一家塑膠工廠工作，曾跟隔壁橡膠企業公司的徐姓負責人打過招呼，但並沒有交情。去年11月間，周男疑心徐男講...

躲媒體提早報到？扁女婿趙建銘今下午中檢報到已發監

前總統陳水扁親家趙玉柱與女婿趙建銘涉及台開內線交易案，分別判刑4年、3年8月定讞，台北地檢署囑託二人戶籍地的台南、台中地...

《跟騷法》規定太嚴 各界籲擴大認定

《跟騷法》定義侷限、申請保護令還要警察先書面告誡，立委與民間機構共同呼籲改善！立委王婉諭認為，目前申請保護令程序過長，盼能設立緊急保護令制度。數位女力聯盟常務理事張裕焯說，現行版本侷限於「性與性別」，反而沒保護到真正的弱勢。

3歲親兒被當狗養遭虐死 南投狠心父母判14年、12年徒刑

南投市3歲林姓男童因發展遲緩常尿褲子，其林姓、徐姓父母竟將他關浴室、虐打，以「狗」、「啞巴」叫喚他，還在早餐加辣油給他吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。