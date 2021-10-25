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影／3頭牛交流道旁逛大街 彰化鹿港警扮牛仔趕回牧場
3頭牛逛大街，員警獲報出動趕牛去! 彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，還緊跟著一隻看牛狗兒，民眾覺得好危險通報警方處理，草港派出所警員陳永源獲報找到飼主一起趕牛回家，結束一場虛驚。
鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天中午竟有3頭牛悠閒地漫步在路上，後來還跑進附近田裡吃草，民眾擔心牛跑到路上影響交通而報警，陳永源獲報先找到3頭牛，一旁還有一隻看牛狗，再循線找到附近王姓飼主，並與眾人合力下將翹家3頭牛趕回牧場，幸好當時路上人車稀少，未釀成交通事故。
王姓飼主告訴警方，這3頭牛養在牧場裡，平時都有將柵欄鎖好，應該是牛隻頂開了門栓逃跑出來，飼主對於警方的協助相當感謝。
警方也提醒，疏縱動物在道路奔走、若導致民眾出車禍，飼主恐怕還要負擔過失傷害的責任，呼籲民眾務必將家中飼養動物看管好，避免發生危險。
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