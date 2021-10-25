潤寅詐貸案王音之稱皮膚灼痛求交保 法院不准

潤寅詐貸案，二審重判集團負責人楊文虎25年、妻子王音之27年，已上訴三審。曾患胃癌的王女主張，頸下皮膚燒焦超痛，聲請具保停押，高院日前認定看守所有提供醫療，裁定駁回。

依據台灣高等法院裁定指出，王女主張，她是主動自願回台面對一切司法，至今頸部以下無一處皮膚是好的，皮膚燒焦疼痛比胃癌剛開完刀的傷口更痛，需要注射嗎啡，醫生開藥後，每天也只能止痛、止癢，塗抹加一天4次服藥，情況完全沒有改善。

王女提及，近40年的貿易生涯，因死守著維護潤寅集團良好信譽，才迫不得已向民間借高利貸，7、8年來支付重利約新台幣30億元，受到不可抗力的伊朗年年加重經濟制裁，竟讓她犯下滔天大罪。

王女還說，潤寅集團長期的努力，對社會國家也是有貢獻度的企業，她一定隨傳隨到，會以最後有限的日子還清滯欠各銀行的餘額，請求准予具保停止羈押，讓她可就醫治療及返家對母親盡孝。

高院審理後認定，王女是趁犯行即將曝光前，於民國108年6月1日即出境，經美國執法機關於108年12月12日在洛杉磯予以逮捕後，在109年3月8日遣返回國，明顯有逃匿以規避審判及執行的舉止。高院指出，二審於9月底重判王女27年、併科罰金新台幣6.5億元，衡諸一般人畏懼重罪執行的心理，自有事實足認有逃亡之虞。至於王女提及頸部以下皮膚熱燒灼嚴重且疼痛部分，看守所回文指出，8月5日已戒護王女至新北市立土城醫院皮膚科診療，診斷書載明為「過敏性蕁麻疹」。

高院裁定指出，王女10月7日於看守所內門診，醫囑說明，皮膚輕度紅疹已改善，姿勢性眩暈，生命徵象正常，後續所內健保門診診治，可見王女皮膚疼痛不適情形，看守所有提供相當醫療，必要時也有戒護外醫。王女請求具保停押，並無理由，予以駁回。

全案緣於，楊文虎、王音之夫婦等人涉嫌自99年8月起向9 家銀行所屬分行詐貸386億餘元，台北地檢署依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等36人；檢方另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起，向3家銀行詐貸86億餘元，追加起訴15人及5家公司。一審依銀行法特別詐欺、洗錢防制法等罪，判處楊文虎應執行有期徒刑26年，併科罰金6億元；王音之有期徒刑28年，併科罰金6億5000萬元，經上訴，二審高院認定，楊、王夫婦將2661萬元分別匯給兒子、律師等人，不構成洗錢罪，改判楊男25年、王女27年，全案已上訴，由三審最高法院審理中。