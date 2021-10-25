快訊

登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

潤寅詐貸案王音之稱皮膚灼痛求交保 法院不准

中央社 / 台北25日電

潤寅詐貸案，二審重判集團負責人楊文虎25年、妻子王音之27年，已上訴三審。曾患胃癌的王女主張，頸下皮膚燒焦超痛，聲請具保停押，高院日前認定看守所有提供醫療，裁定駁回。

依據台灣高等法院裁定指出，王女主張，她是主動自願回台面對一切司法，至今頸部以下無一處皮膚是好的，皮膚燒焦疼痛比胃癌剛開完刀的傷口更痛，需要注射嗎啡，醫生開藥後，每天也只能止痛、止癢，塗抹加一天4次服藥，情況完全沒有改善。

王女提及，近40年的貿易生涯，因死守著維護潤寅集團良好信譽，才迫不得已向民間借高利貸，7、8年來支付重利約新台幣30億元，受到不可抗力的伊朗年年加重經濟制裁，竟讓她犯下滔天大罪。

王女還說，潤寅集團長期的努力，對社會國家也是有貢獻度的企業，她一定隨傳隨到，會以最後有限的日子還清滯欠各銀行的餘額，請求准予具保停止羈押，讓她可就醫治療及返家對母親盡孝。

高院審理後認定，王女是趁犯行即將曝光前，於民國108年6月1日即出境，經美國執法機關於108年12月12日在洛杉磯予以逮捕後，在109年3月8日遣返回國，明顯有逃匿以規避審判及執行的舉止。高院指出，二審於9月底重判王女27年、併科罰金新台幣6.5億元，衡諸一般人畏懼重罪執行的心理，自有事實足認有逃亡之虞。至於王女提及頸部以下皮膚熱燒灼嚴重且疼痛部分，看守所回文指出，8月5日已戒護王女至新北市立土城醫院皮膚科診療，診斷書載明為「過敏性蕁麻疹」。

高院裁定指出，王女10月7日於看守所內門診，醫囑說明，皮膚輕度紅疹已改善，姿勢性眩暈，生命徵象正常，後續所內健保門診診治，可見王女皮膚疼痛不適情形，看守所有提供相當醫療，必要時也有戒護外醫。王女請求具保停押，並無理由，予以駁回。

全案緣於，楊文虎、王音之夫婦等人涉嫌自99年8月起向9 家銀行所屬分行詐貸386億餘元，台北地檢署依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等36人；檢方另查出楊文虎夫婦等人自97年6月起，向3家銀行詐貸86億餘元，追加起訴15人及5家公司。一審依銀行法特別詐欺、洗錢防制法等罪，判處楊文虎應執行有期徒刑26年，併科罰金6億元；王音之有期徒刑28年，併科罰金6億5000萬元，經上訴，二審高院認定，楊、王夫婦將2661萬元分別匯給兒子、律師等人，不構成洗錢罪，改判楊男25年、王女27年，全案已上訴，由三審最高法院審理中。

詐貸 洗錢

延伸閱讀

英國拒引渡亞桑傑 美國將提上訴

罵白癡辱名譽？ 最高院：粗鄙不等於侮辱如「幹真衰」

警專招生男主角向詐騙集團索賄35萬 判關6年定讞

偷拍女法官私密照檢舉外遇出包 徒刑確定他法官職不保

相關新聞

躲媒體提早報到？扁女婿趙建銘今下午中檢報到已發監

前總統陳水扁親家趙玉柱與女婿趙建銘涉及台開內線交易案，分別判刑4年、3年8月定讞，台北地檢署囑託二人戶籍地的台南、台中地...

影／3頭牛交流道旁逛大街 彰化鹿港警扮牛仔趕回牧場

3頭牛逛大街，員警獲報出動趕牛去! 彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，還緊跟著一隻看牛狗兒，民...

疑心被講壞話 男殺隔壁工廠老闆要賠1546萬元

41歲的周姓男子在一家塑膠工廠工作，曾跟隔壁橡膠企業公司的徐姓負責人打過招呼，但並沒有交情。去年11月間，周男疑心徐男講...

《跟騷法》規定太嚴 各界籲擴大認定

《跟騷法》定義侷限、申請保護令還要警察先書面告誡，立委與民間機構共同呼籲改善！立委王婉諭認為，目前申請保護令程序過長，盼能設立緊急保護令制度。數位女力聯盟常務理事張裕焯說，現行版本侷限於「性與性別」，反而沒保護到真正的弱勢。

3歲親兒被當狗養遭虐死 南投狠心父母判14年、12年徒刑

南投市3歲林姓男童因發展遲緩常尿褲子，其林姓、徐姓父母竟將他關浴室、虐打，以「狗」、「啞巴」叫喚他，還在早餐加辣油給他吃...

同居女友吸毒過量死 水電工轉讓毒品被判3年8月

水電工鄭姓男子，2017年7月間轉讓毒品給患有精神疾病的同居女友，女友趁他上工，獨自在家服用安非他命過量身亡。女友的母親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。