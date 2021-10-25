快訊

登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

躲媒體提早報到？扁女婿趙建銘今下午中檢報到已發監

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

前總統陳水扁女婿趙建銘今天下午4時許，已提早向台中地檢署執行科報到。 圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁女婿趙建銘今天下午4時許，已提早向台中地檢署執行科報到。 圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁親家趙玉柱與女婿趙建銘涉及台開內線交易案，分別判刑4年、3年8月定讞，台北地檢署囑託二人戶籍地的台南、台中地檢署代執行，通知明天入監，不過今天下午4時許，趙建銘已提早向台中地檢署執行科報到，經由執行科檢察官確認人別訊問後，已發監到台中看守所，並等候台北地檢署的甲種指揮書，確認最後執行刑期。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，趙建銘的傳票的報到時間是明天，不過提前報到，也沒有違反規定，早一天發監，就早一天執刑，趙是在今天下午4時許，向執行科報到，經由檢察官進行人別確認後，趙已在今天下午5時許，搭上警備車被載往台中監獄執行。

資深檢察官表示，一般會提早報到的，通常都是有狀況，例如6個月以下可以易科罰金之罪，有的累犯的受刑人就會提早一天報到，看檢察官願不願意給他易科，如果不願意的話，受刑人就隔天表定的時間才到，趙建銘若提早報到的話，可能也是因為媒體已經廣泛報導，怕明天報到時，又吸引媒體目光，所以選擇提前。

前總統陳水扁女婿趙建銘2005五年間受邀到台北市「三井餐廳」與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息轉知父親趙玉柱，趙、游等人即趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

全案纏訟15年，最高法院本月14日駁回上訴，趙建銘判3年8月定讞，「第一親家」趙玉柱判4年，蘇德建判刑3年8月，游世一判刑4年4月。

北檢日前通知四名被告26日上午報到入監服刑。趙家父子分別囑託南檢、中檢代執行，蘇德建與游世一仍由北檢執行。

陳水扁女婿趙建銘原訂明天到台中地檢署報到發監，但趙今天下午已先到台中地檢署報到，下午5時許已搭上警備車發監。圖／報系資料照
陳水扁女婿趙建銘原訂明天到台中地檢署報到發監，但趙今天下午已先到台中地檢署報到，下午5時許已搭上警備車發監。圖／報系資料照

趙建銘 檢察官 受刑人

延伸閱讀

趙建銘可能發監台南監獄 陳幸妤中市豪宅求售開價1.08億元

扁女婿趙建銘26日台中監獄服刑 中檢：啟動防逃

趙建銘判刑3年8月定讞 本月在台南發監

趙建銘將入獄！他在麻豆新樓醫院看診14年院方回應了

相關新聞

扁女婿趙建銘入監第一晚 吃三菜一湯住雜居房

前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，遭判刑3年8月確定，原定明天才向台中地檢署報到，但趙疑為躲避媒體關注，今天下午4...

影／3頭牛交流道旁逛大街 彰化鹿港警扮牛仔趕回牧場

3頭牛逛大街，員警獲報出動趕牛去! 彰化縣鹿港鎮台61線洋厝交流道旁道路昨天出現三頭牛漫步路中，還緊跟著一隻看牛狗兒，民...

疑心被講壞話 男殺隔壁工廠老闆要賠1546萬元

41歲的周姓男子在一家塑膠工廠工作，曾跟隔壁橡膠企業公司的徐姓負責人打過招呼，但並沒有交情。去年11月間，周男疑心徐男講...

躲媒體提早報到？扁女婿趙建銘今下午中檢報到已發監

前總統陳水扁親家趙玉柱與女婿趙建銘涉及台開內線交易案，分別判刑4年、3年8月定讞，台北地檢署囑託二人戶籍地的台南、台中地...

《跟騷法》規定太嚴 各界籲擴大認定

《跟騷法》定義侷限、申請保護令還要警察先書面告誡，立委與民間機構共同呼籲改善！立委王婉諭認為，目前申請保護令程序過長，盼能設立緊急保護令制度。數位女力聯盟常務理事張裕焯說，現行版本侷限於「性與性別」，反而沒保護到真正的弱勢。

3歲親兒被當狗養遭虐死 南投狠心父母判14年、12年徒刑

南投市3歲林姓男童因發展遲緩常尿褲子，其林姓、徐姓父母竟將他關浴室、虐打，以「狗」、「啞巴」叫喚他，還在早餐加辣油給他吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。