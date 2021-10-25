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躲媒體提早報到？扁女婿趙建銘今下午中檢報到已發監
前總統陳水扁親家趙玉柱與女婿趙建銘涉及台開內線交易案，分別判刑4年、3年8月定讞，台北地檢署囑託二人戶籍地的台南、台中地檢署代執行，通知明天入監，不過今天下午4時許，趙建銘已提早向台中地檢署執行科報到，經由執行科檢察官確認人別訊問後，已發監到台中看守所，並等候台北地檢署的甲種指揮書，確認最後執行刑期。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，趙建銘的傳票的報到時間是明天，不過提前報到，也沒有違反規定，早一天發監，就早一天執刑，趙是在今天下午4時許，向執行科報到，經由檢察官進行人別確認後，趙已在今天下午5時許，搭上警備車被載往台中監獄執行。
資深檢察官表示，一般會提早報到的，通常都是有狀況，例如6個月以下可以易科罰金之罪，有的累犯的受刑人就會提早一天報到，看檢察官願不願意給他易科，如果不願意的話，受刑人就隔天表定的時間才到，趙建銘若提早報到的話，可能也是因為媒體已經廣泛報導，怕明天報到時，又吸引媒體目光，所以選擇提前。
前總統陳水扁女婿趙建銘2005五年間受邀到台北市「三井餐廳」與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息轉知父親趙玉柱，趙、游等人即趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。
全案纏訟15年，最高法院本月14日駁回上訴，趙建銘判3年8月定讞，「第一親家」趙玉柱判4年，蘇德建判刑3年8月，游世一判刑4年4月。
北檢日前通知四名被告26日上午報到入監服刑。趙家父子分別囑託南檢、中檢代執行，蘇德建與游世一仍由北檢執行。
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