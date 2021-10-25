管碧玲謗「陸企與共諜」是詐犯不審判 法官：言論可貴

立法委員管碧玲指大陸黃山新世界公司負責人孫天群與被以「共諜」偵辦的中國趨勢控股公司負責人向心捲入詐騙事件，孫提告誹謗，管獲不起訴確定，孫天群聲請交付審判，台北地方法院審理駁回聲請。

同案，孫天群也聲請法院審判作出相關報導的仇姓、黨姓資深媒體人，法官審理，一併裁定駁回。

管碧玲2020年1月9日在民進黨中央黨部談及孫天群，有媒體也撰文指孫天群是「金融詐騙犯」、「大詐騙家」等，孫提告訴不成，聲請交付審判管碧玲。

法官調查，孫天群是黃山新世界總裁，2015年6月26日與向心簽署「有關互動電視平台合作框架協議」後發布房產訊息，由黃山新世界宣稱以市價50％出售房屋產權，如投資人購買，5年內收利息，5年後黃山新世界全價購回，以此吸金。

向心的「財富風暴」電商網站則提供房產上架，以7折價格銷售給會員，後來，投資人未取得約定報酬報案，于姓人士投案後，2019年12月19日被上海市靜安區人民法院判刑5年6月，併科罰金人民幣20萬元，有起訴書、媒體報導可佐證。

法官認為，孫天群與向心確有商業往來，管碧玲、2名媒體人的指述並非全然憑空杜撰，3人已盡查證義務，無誹謗犯意。

裁定說，管碧玲的言論在爆發「王立強共諜案」之後，共諜案爆發正好值2020年總統大選，向心、孫天群的關係為何？總統大選是否有其他勢力介入？自屬可受公評之事。

法官認為，雖然以「金融詐騙犯」、「大詐騙家」形容孫天群刺耳，不過，是因形容詞帶有批判性色彩使然，「刺耳之處即言論可貴之處」，屬言論自由保障範疇。

法官認為，管碧玲的發言著重孫天群與向心的關係，以及王立強為何翻供，不是在道德上對孫天群非難，言論雖尖銳，但與事實有關，權衡言論自由及孫社會評價後，應以言論自由保障為先，駁回孫的聲請案。