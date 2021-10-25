3歲親兒被當狗養遭虐死 南投狠心父母判14年、12年徒刑

南投市3歲林姓男童因發展遲緩常尿褲子，其林姓、徐姓父母竟將他關浴室、虐打，以「狗」、「啞巴」叫喚他，還在早餐加辣油給他吃，今年3月遭林父毆打推撞牆後昏迷多日後死亡。南投地院近期審結，依凌虐未滿18歲之人致死罪名，將林父、徐母各判處有期徒刑14年、12年。

判決書指出，3歲林小弟是雙胞胎中的弟弟，原本由阿嬤照顧，哥哥則由林姓、徐姓父母自帶，後因阿嬤生病，去年底才由接父母回家照顧，但他返家後因適應不良，且發展遲緩，不太講話，也無法表達大小便，經常弄髒褲子，林、徐2人因此對他毆打、凌虐，將他關浴室吃飯、睡覺，平時還以「狗」、「啞巴」叫他。

而林父經常毆打小兒子，徐母漠視不理，甚至參與凌虐，故意在早餐內加入辣油給林小弟食用，還會用毛巾綁住其雙手，以不明物品封口，再用黑色口罩遮住其眼睛，要他坐在小椅子上，想要讓他坐到睡著時跌倒撞地，無所不用其極地對他施加身體、精神上的痛苦。

今年3月21日，林小弟又遭父親徒手毆打，推倒撞牆後昏迷送醫急救，4月1日仍傷重不治；而在其治療期間，醫護發現他身上布滿新舊傷痕，疑似受虐通報，縣府因此對林父提告，但經檢警追查，並從男童長期被虐待來看，徐母也涉嫌重大，訊後將2人依殺人未遂、妨害幼童發育、傷害等罪嫌向法院聲押獲准。

但這對狠心父母在法院審理時辯稱，小兒子身體瘦弱，所以容易站不穩跌倒，且帶回家後，他幾乎不說話、不吃飯、不喝水，大小便也不說，才會出手管教；林、徐兩人更聲稱自己是自首，希望法官能減輕其刑；但法官認為，兩人是在兒子昏迷，警方找上門後才承認有體罰，並非真心悔悟，因此不予減刑。