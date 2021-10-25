捷運站撞到人還要揮刀嚇人 男恐嚇公眾罪起訴

林姓男子在捷運站因手推車撞到鍾姓男子被嗆，抽出水果刀走向鍾，令乘客驚慌逃出車廂，林坦承要教訓鍾，台北地檢署今天依恐嚇公眾罪起訴林。

20219月19日晚上，林搭乘新店往松山的台北捷運，林在台電大樓站下車，因堆滿物品的手推車撞到鍾，鍾即對林喊「撞到人不用道歉嗎？」等，引發林憤怒。

檢方指控，林被嗆後，自手推車上取出水果刀，大庭廣眾下持刀走向鍾姓男子，鍾與車站內乘客見狀逃出車廂，林也跟著鍾下車，混亂中，一度造成造成捷運停駛約3分鐘以便處理危機。

林被捕後坦承持刀，但他說，因為覺得鍾出言不遜，想要教訓他，林還告訴檢警「我年紀長到這麼大，沒人重視過我，他怎麼會怕？」等，稱不構成犯罪。