捷運站撞到人還要揮刀嚇人 男恐嚇公眾罪起訴
林姓男子在捷運站因手推車撞到鍾姓男子被嗆，抽出水果刀走向鍾，令乘客驚慌逃出車廂，林坦承要教訓鍾，台北地檢署今天依恐嚇公眾罪起訴林。
20219月19日晚上，林搭乘新店往松山的台北捷運，林在台電大樓站下車，因堆滿物品的手推車撞到鍾，鍾即對林喊「撞到人不用道歉嗎？」等，引發林憤怒。
檢方指控，林被嗆後，自手推車上取出水果刀，大庭廣眾下持刀走向鍾姓男子，鍾與車站內乘客見狀逃出車廂，林也跟著鍾下車，混亂中，一度造成造成捷運停駛約3分鐘以便處理危機。
林被捕後坦承持刀，但他說，因為覺得鍾出言不遜，想要教訓他，林還告訴檢警「我年紀長到這麼大，沒人重視過我，他怎麼會怕？」等，稱不構成犯罪。
檢察官偵辦，考量林持刀的手並未往前對著鍾揮舞，只是將刀子放在身邊，但行為確實讓鍾與其他乘感到恐懼，依恐嚇罪起訴林。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言