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罵白癡辱名譽？ 最高院：粗鄙不等於侮辱如「幹真衰」

聯合報 / 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

高雄許姓女大樓主委因故更換謝姓管理組長，謝拒絕交接，蘇姓女住戶認為程序不合法而爭執，許女通知涂姓男子「來處理」。警察到場，涂要求警方依現行犯帶回派出所，蘇女和涂互嗆「那不是你認定的」、「妳懂個屁」。蘇女不甘遭涂罵「白癡」，提告公然侮辱，一審判涂無罪，二審卻罰金9千元。涂上訴最高法院，最高院撤銷發回。

最高法院指出，法院在適用刑法第309條限制言論自由基本權的規定時，應根據憲法保障言論自由的精神來解釋，在具體個案就相衝突的基本權或言論自由、人格名譽權，依比例原則衡量，並指非「粗鄙、貶抑或令人不舒服之言詞＝侵害人格權／名譽 ＝侮辱行為」。

例如「幹」字一詞，最高院認為可能用來侮辱他人，也可能是親近友人問候的發語詞，如「幹，最近死到哪裡去了。」或是宣洩之詞「幹，真衰！」而涉及公共事務的評論，原則上言論自由優於名譽所保護的法益，例如記者在報導法院判決的公務員貪汙犯行時，直言「厚顏無恥」。

本案在高雄地方法院審理時，一審認為雙方素不相識，而是在處理業務時偶然交鋒，用字遣詞雖不雅、粗鄙，但這屬個人情緒、修養層次，判涂姓男子無罪。

檢方上訴，高雄高分院則認為「白痴」寓含使人難堪，或輕蔑、貶抑人格、社會評價或地位之意，依公然侮辱罪處罰金9千元。

涂姓男子不服氣，上訴最高法院。最高院認為蘇女稱「那不是你認定的啦」，語氣、語調究竟如何？有無挑釁之意？攸關爭端是否她主動挑起；就算不是她挑起，涂罵「白癡」是否逾越社會通念或人民法律感情，有調查職責未盡、判決理由不備情事。

最高院指出，二審時審判長問「對於本案卷內證據資料，關於『證據能力』方面，有何意見？」涂回答「我不承認，子虛烏有的事情。」最高院也認為證據能力也有問題，因此撤銷、發回更審。

最高法院指出，法院在適用刑法第309條限制言論自由基本權的規定時，應根據憲法保障言論自由的精神來解釋。記者王宏舜／攝影
最高法院指出，法院在適用刑法第309條限制言論自由基本權的規定時，應根據憲法保障言論自由的精神來解釋。記者王宏舜／攝影

公然侮辱 警察 公務員

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