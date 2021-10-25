違規左轉嚇到老翁摔車不治 婦人遭判10個月

苗栗縣65歲楊姓婦人，去年6月騎機車在苗栗市經國路一處路口違規左轉，導致後方79歲陳姓老翁受到驚嚇摔倒，傷重不治，事後楊婦未認罪也沒有和解，遭依過失致死罪判處有期徒刑10個月。

苗栗地方法院庭長宋國鎮今天指出，楊婦於去年6月20日騎乘機車，行經苗栗市經國路與維祥街路口，突然左轉導致陳姓老翁煞車不及摔車，雖然雙方未發生碰撞，但法官認為楊婦貿然左轉，導致陳翁重心不穩倒地，頭部受創傷重不治，有當然過失。

法官審理案件過程發現，楊婦原本沿著苗栗市經國路2段由南往北行駛，在經國路與維祥街的T字型無號誌路口，婦人先停到右側，卻突然左轉，未顯示方向燈、也未禮讓直行車優先通行，不但讓陳翁嚇到摔車，更與後方另一名黃姓男子所騎乘的機車發生碰撞，已觸犯道路交通安全規則第89條。

宋國鎮表示，本起事故案件經送車輛行車事故鑑定委員會覆議結果，皆認為是被告楊婦之過失，車禍發生後，楊婦卻始終堅稱自己沒有過失，也並未與被害人家屬和解，法官認為犯後態度不良，因此判處10個月有期徒刑，全案仍可上訴。