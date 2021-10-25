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警專招生男主角向詐騙集團索賄35萬 判關6年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

瑞芳警分局前偵查佐賴柏瑞在2018年警專招生海報中化身肉販、埋伏市場，上頭寫著「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay沒有極限」，獲網友好評，但他利用偵辦電信詐欺案的機會，向林姓詐騙集團成員收受35萬元賄賂。一審依違背職務收受不正利益罪判5年徒刑，褫奪公權3年，二審改依收賄罪判6年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴定讞。

賴柏瑞原為新北市警瑞芳分局偵查佐，現已停職，從事水電粗工。賴偵辦詐欺業務期間，告知林在調查胡姓車手的詐騙案時，查出邵姓女子和劉姓男子也是共犯。林因也是詐團成員，他希望賴不要追辦劉，賴向林借款，林先後交付20萬、15萬元。

賴「借款」的理由除自己需求外，還拿「小隊長要借錢」為幌子。賴拿到錢後，在製作胡嫌的筆錄前，要求胡不要供出劉，另不通知劉和邵女作筆錄。劉2017年6月13日因另案通緝自行投案，邵女同年7月21日另涉毒品案件被羈押，賴違反犯罪偵查職務未偵辦。

案件東窗事發後，賴聯絡林的女友帶林父到分局，並將35萬元交還林父。賴否認犯法，林則表示一開始出借20萬元是想「交個朋友」，劉是他的小弟，盼借錢給賴「他會睜一隻眼閉一隻眼」。

一審認為賴收取35萬元借款，卻不用支付1萬6445元利息，明顯是收受不正利益，兩者有對價關係，考量金額不高，依法減刑，依違背職務收受不正利益罪判5年徒刑，褫奪公權3年。

賴柏瑞上訴，二審認為他的確是假借款之名索賄，有收受賄賂主觀犯意；此外賴是有調查職務的人，一審未依貪汙治罪條例規定加重其刑有疏漏；雖然賴不認罪，不符合減刑條件，但二審衡量賴事後還知道要還款，酌減刑度改判刑6年。

最高法院認為，二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

瑞芳分局前偵查佐、警專2018年招生海報男主角賴柏瑞涉向詐騙集團成員收取35萬元，最高法院依貪汙治罪條例判賴6年徒刑，褫奪公權5年定讞。圖／取自臉書NPA署長室粉絲專頁
瑞芳分局前偵查佐、警專2018年招生海報男主角賴柏瑞涉向詐騙集團成員收取35萬元，最高法院依貪汙治罪條例判賴6年徒刑，褫奪公權5年定讞。圖／取自臉書NPA署長室粉絲專頁

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