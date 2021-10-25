海巡署隊長醉鬧警局傳幫高官祝壽 海巡署長：非事實
立委邱顯智今天質詢指出，海巡署中部分署黃姓隊長日前酒後搭計程車鬧事遭送辦，外傳是在署內幫高官慶生？海巡署長周美伍說，經查當天為同仁在外聚餐，並無高官參與飲宴。
立法院內政委員會今天進行海洋委員會業務概況報告，時代力量黨籍立委邱顯智指出，10月中旬發生1名海巡署中部分署黃姓隊長深夜酒後搭計程車鬧事，遭警方依妨害公務送辦，外傳是多人幫署內長官祝壽，是否有此事。
邱顯智接連詢問，當天飲宴是否有高官參與，以及飲宴地點是在海巡署內或署外？事發多天，海巡署迄今均無相關澄清，若傳聞並非事實，要求海巡署應將相關調查經過對外說明。
周美伍答詢表示，針對署內高階幹部犯下如此錯誤一事，會深自檢討，但事發後也盡快要求政風單位進行調查，並無20多人幫署內高官祝壽一事，但當天確實有同仁在外聚餐，也無高官參與飲宴。
他說，相關案情在3天內就已查清，黃姓隊長也已送台北地檢署偵辦且調離主管職，後續會再對外發布新聞稿澄清說明。
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