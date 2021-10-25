他不滿變換車道受阻兩度亮刀作勢恐嚇 遭判刑3個月

高雄姜姓男子開車行經左營區翠華路時，因變換車道未果，遷怒後方黃姓汽車駕駛，隨後姜男便駕車尾隨，還兩度手持刀械伸出駕駛座窗戶不斷比畫，作勢恐嚇對方，事後黃男報警並向他提告；橋頭地方法院審理，將姜男依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3個月，緩刑兩年。

判決指出，姜男今年1月1日上午10時45分許，駕駛轎車沿左營區翠華路南往北行駛，因變換車道未果，與同向行駛在後方的黃姓汽車駕駛發生行車糾紛；姜因心生不滿，刻意行駛在黃的前方。

姜男行駛到楠梓區左楠路與宏毅一路口時，手持刀械伸出駕駛座窗戶不斷比畫，行駛到左楠路與後昌路口停等紅燈時，仍以同樣動作恐嚇黃男，令他心生畏懼。

隨後黃男立即開車到鄰近派出所報案，姜男見狀立刻駛離；警方獲報後循線找到姜男，警詢、偵查期間，他皆坦承犯行，審理時，也當庭向黃男表示歉意。

地院審酌，姜男與黃男素昧平生，只因變換車道未果引發糾紛，以揭亮刀恐嚇的方式宣洩個人情緒，足見法治觀念不足、未能充分尊重其他用路人的權益，不但造成對方心理上恐懼不安，也危害社會整體安全秩序。