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逃逸移工偷台灣扁柏判1年6月 且罰10倍要繳261萬
越南籍阮姓移工來台工作後，在前年底行蹤不明，被雇主通報，他涉嫌夥同其他共犯，在今年4月間前往東勢林管處管領的大甲溪第四林班地，竊取6塊台灣扁柏，重達249公斤，市價約26.1萬，但阮等人在林道背負樹材逃逸時，觸動林管處的感應監視器，警方獲報後查獲阮，以及扁柏、背架等贓證物，台中地院審結，依違反森林法，判刑1年6月，併科贓額10倍以上罰金261萬，罰金得易服勞役。
判決指出，越南籍阮姓男子來台工作後無故曠職，在前年11月15日被雇主通知行方不明的逃逸外勞，阮涉嫌在今年4月19日，夥同另外3名年籍、身分不詳的男子，前往東勢林管處所轄的大甲溪事業區第4林班地，竊取台灣扁柏6塊，重量為249公斤，市價約26.1萬後，將扁柏裝上背架後，徒步走林道逃逸。
不過林管處在林道裝設有感應式的攝影機，經設備傳回影像後，林管處趕緊通報警方，一同前往查緝，在同日晚間9時許，在台中市和平區勝利路8.2公里下方約30公尺處，發現阮姓移工，並查獲台灣扁柏6塊、背架、手套、頭燈、手機等贓證物，但其餘共犯則逃逸無蹤。
台中地院審理後，認定阮姓移工涉犯結夥二人以上，於保安林內竊取森林主產物貴重木罪，依法判刑1年6月，另外根據森林法規定，森林主產物為貴重木者，加重其刑至2分之1，併科贓額10倍以上20倍以下罰金，審酌阮的犯案情節、價格、數量、分工情形等，認定阮需併科贓額的10倍罰金，即261萬為適當，罰金得易服勞役，可上訴。
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