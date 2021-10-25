無照心虛撞飛4機車 警開3槍攔不住 3嫌逃了1天落網

高雄張姓男子開著租來的黑色轎車載著兩名友人，23日上午9時行經三多一路、福德三路口碰到員警攔查，卻疑因無照駕駛心虛逃逸，警方追逐過程中開3槍仍拒停，員警循線先在鳳山區路邊停車格找到遭棄車輛，經訪查掌握張男等3人行蹤，昨傍晚5時許在鳥松區將3人逮捕到案，依妨害公務、公共危險罪移送高雄地檢署。

高雄苓雅警分局三多路派出所巡佐蔡坤宏、警員張高維，23日上午9時許在三多一路、福德三路口攔查一輛黑色轎車，對方卻拒檢逃逸，員警追到澄清路、三多路口，對空鳴槍又朝左前輪開2槍，這輛車衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸，幸未造成傷亡。

警方事後組成專案小組追緝，經調閱周遭監視器畫面，在鳳山區一處路邊停車格找到遭棄的黑色轎車，再經地緣關係訪查，層層過濾掌握張姓男子及車上兩名乘客涉案，經查訪友人後掌握3人行蹤，昨天傍晚在鳥松區逮到3人。