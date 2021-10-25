快訊

快預約！第12輪第二階段疫苗今早開跑 全台新增12接種站

下級國民A？ 日本「核災經濟鍊」歧視除汙員證詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無照心虛撞飛4機車 警開3槍攔不住 3嫌逃了1天落網

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄張姓男子開著租來的黑色轎車載著兩名友人，23日上午9時行經三多一路、福德三路口碰到員警攔查，卻疑因無照駕駛心虛逃逸，警方追逐過程中開3槍仍拒停，員警循線先在鳳山區路邊停車格找到遭棄車輛，經訪查掌握張男等3人行蹤，昨傍晚5時許在鳥松區將3人逮捕到案，依妨害公務、公共危險罪移送高雄地檢署。

高雄苓雅警分局三多路派出所巡佐蔡坤宏、警員張高維，23日上午9時許在三多一路、福德三路口攔查一輛黑色轎車，對方卻拒檢逃逸，員警追到澄清路、三多路口，對空鳴槍又朝左前輪開2槍，這輛車衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸，幸未造成傷亡。

警方事後組成專案小組追緝，經調閱周遭監視器畫面，在鳳山區一處路邊停車格找到遭棄的黑色轎車，再經地緣關係訪查，層層過濾掌握張姓男子及車上兩名乘客涉案，經查訪友人後掌握3人行蹤，昨天傍晚在鳥松區逮到3人。

張男供稱，他因為無照駕駛，碰到警方攔檢心虛才逃逸；警方在車上、3人身上未發現毒品等可疑藥品，至於轎車則是張男向租賃公司租借而來，經過警詢後，全案依妨害公務及公共危險等罪，移請高雄地檢署偵辦。

張嫌等人衝撞警車後逃逸，將轎車棄置在路邊停車格後拔腿就跑。圖／讀者提供
張嫌等人衝撞警車後逃逸，將轎車棄置在路邊停車格後拔腿就跑。圖／讀者提供
張嫌疑似因為無照心虛，見警攔查不顧員警開槍，衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸。圖／讀者提供
張嫌疑似因為無照心虛，見警攔查不顧員警開槍，衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸。圖／讀者提供
張嫌疑似因為無照心虛，見警攔查不顧員警開槍，衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸。圖／讀者提供
張嫌疑似因為無照心虛，見警攔查不顧員警開槍，衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸。圖／讀者提供
張嫌等人衝撞警車後逃逸，將轎車棄置在路邊停車格後拔腿就跑，後來警方擴大偵辦，昨天傍晚將3人逮捕。圖／讀者提供
張嫌等人衝撞警車後逃逸，將轎車棄置在路邊停車格後拔腿就跑，後來警方擴大偵辦，昨天傍晚將3人逮捕。圖／讀者提供

妨害公務 監視器

延伸閱讀

學生不守交通規則多 少年無照駕駛累犯最高達110次

外送服務周到小有名氣 高雄販毒鴛鴦落網

祖孫過馬路阿嬤被撞飛 駕駛人驚：怎麼辦沒看到

抓到了！狠男14刀殺養育恩人 犯後還衝半套店花蓮落網

相關新聞

趙玉柱父子明入監 檢啟動防逃

前總統陳水扁親家趙玉柱與女婿趙建銘因台開內線交易案，分別判刑四年、三年八月定讞，台北地檢署囑託二人住居所、戶籍地的台南、...

她未婚生子 父嬤丟河裡…緩刑

高雄十九歲呂姓女子未婚懷孕，在家中馬桶產子，嚇到不知所措，向七十三歲阿嬤求助，阿嬤見胎兒沒哭聲也不知怎麼辦，再找呂女父親...

逃逸移工偷台灣扁柏判1年6月 且罰10倍要繳261萬

越南籍阮姓移工來台工作後，在前年底行蹤不明，被雇主通報，他涉嫌夥同其他共犯，在今年4月間前往東勢林管處管領的大甲溪第四林...

無照心虛撞飛4機車 警開3槍攔不住 3嫌逃了1天落網

高雄張姓男子開著租來的黑色轎車載著兩名友人，23日上午9時行經三多一路、福德三路口碰到員警攔查，卻疑因無照駕駛心虛逃逸，...

騎士違規超車遭輾死 大車司機無罪

四十五歲劉姓男子去年五月間駕駛水泥預拌車行經台中市東勢區，廿三歲林姓男子騎機車欲從右後方超車，因地面砂石重心不穩撞上路燈...

19歲小媽馬桶產子疑死胎 老爸、阿嬤聯手拋河判緩

高雄19歲呂姓女子（另案不起訴）未婚懷孕，去年12月在家中馬桶分娩產子，嚇到不知所措，她找來73歲的阿嬤幫忙，阿嬤看到胎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。