就是想來台灣工作 越南男子兩度被驅逐又成功偷渡入境
越南籍黎姓男子2017年底被查獲非法入境並驅逐出境，3個月後又非法入境被捕，再次遭驅逐。沒想到事隔1年，他又從中國大陸搭船出港，從基隆某港口偷渡入境來台工作，2年多後主動投案才曝光。檢方依違反入出國及移民法聲請簡易判決處刑，基隆地院審結，判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。
判決指出，黎男2017年11月20日因違反入出國及移民法遭查獲，同年12月23日由內政部移民署執行驅逐出國，並管制禁止入國直至2023年12月13日。黎男遭驅逐出境後又非法入境，2018年3月19日遭查獲，同年4月19日由移民署執行驅逐出國，並延長禁止入國直至2033年12月13日。
黎男明知未向主管機關申請許可，不得擅自進入我國境內，但為求來台工作，2019年3月間某日，以美金6800元為代價，從大陸地區福建省福州市某不明港口，搭乘不詳船隻出港，在基隆某港口偷渡入境台灣。
黎男2021年6月23日上午主動到移民署北區事務大隊桃園市專勤隊投案，專勤隊報告桃園地檢察署，陳請台灣高檢署檢察長令轉基隆地檢署偵辦。黎男坦承非法入境，復查詢外人居停留資料、移民署申請案件檔等資料，足認自白與事實相符，犯嫌應堪認定，聲請逕以簡易判決處刑。
法院指出，黎男在非法入境行為被發覺前，自首並願接受裁判，依刑法規定減輕其刑。黎男未經許可以偷渡方式入境我國，影響我國邊境管制及外國人入境管理等國家安全，同時損害內政部入出國及移民署對於入出境查核管理正確性，實屬不該。審酌黎男坦承犯行，無犯罪紀錄，兼衡其他情狀，判刑2月以資懲儆。
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