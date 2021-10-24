19歲小媽馬桶產子疑死胎 老爸、阿嬤聯手拋河判緩

高雄19歲呂姓女子（另案不起訴）未婚懷孕，去年12月在家中馬桶分娩產子，嚇到不知所措，她找來73歲的阿嬤幫忙，阿嬤看到胎兒沒哭聲和心跳，也不知道怎麼辦，請兒子來幫忙，呂父見嬰兒浮在馬桶上，認為是「死胎」，用垃圾袋與磚頭包一包後騎車載到前鎮河丟棄，嬰兒遺體至今都沒尋獲，呂女的父親、阿嬤被依遺棄屍體罪判7個月徒刑，各緩刑2年，要向國庫支付5萬、3萬元。

判決指出，呂女的父母親離婚，她與父親、阿公、阿嬤同住，去年3月，她未婚懷孕卻擔心受到家人責罵，從未到醫院做過產檢；懷胎約7個月後，去年12月6日下午5點多，呂女在自家1樓廁所馬桶產下嬰兒，她見孩子生下來時沒有哭聲、心跳，趕緊找來阿嬤幫忙。

呂女的阿嬤趕到廁所，發現滿地是血，嬰兒的頭浮在馬桶內，也被嚇得手足無措，打電話找來人在3樓的兒子幫忙。呂父下樓後，認為嬰兒已經是「死胎」，擔心女兒未婚產子事情曝光，母親指示他「快點處理」，於是先從馬桶將嬰兒撈起，然後拿著母親從神明桌上拿來的綠色垃圾袋，在袋裡面裝上紅磚，騎機車將嬰兒拋到前鎮河丟棄。

後來呂女因產後不適就醫，急診醫師發現呂女症狀像是剛生產完，但卻沒看見嬰兒身影，追問之下呂父才坦承已將嬰屍丟棄，院方隨即通報警方到場，員警依據呂父說法，與消防隊到前鎮河打撈，多次下水都沒找到包裹屍體的綠色垃圾袋。

高雄地檢署偵查時，呂父、呂女阿嬤坦承犯行，但強調嬰兒出生就是死胎；由於始終找不到嬰屍下落，而丟棄嬰屍是呂父與母親一起商量，呂女並不知情，因此未將呂女起訴，僅依遺棄屍體罪起訴阿嬤與呂父。