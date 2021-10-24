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趙玉柱判刑4年確定 將發監台南監獄執行

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

前總統陳水扁的親家趙玉柱，因涉及台開內線交易案，遭最高法院駁回上訴，判刑4年確定，據傳26日將發監台南監獄執行。台南地檢署今天說，南檢已展開相關防逃機制，除了限制出境、出海，並通知戶籍地警方，留意訪查趙玉柱行蹤。

據查，全案是由台北地檢署囑託台南地檢署執行科待執行，相關的傳票已送達，因為趙玉柱的戶籍地設在台南，才由台南地檢署代執行。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，全案已展開相關的防逃機制， 包括限制出境、出海，南檢已通知趙玉柱所轄的警方，多加留意趙在轄內的行蹤，避免受刑人畏罪、潛逃出境。

據了解，依照一般發監程序，如果受刑人沒有在傳票指定時間內到台南地檢署執行科報到的話，地檢署會確認受刑人是否有合法收受的傳票的郵局回證，如確認受刑人有合法收受，而拒不報到執行的話，地檢署就會在最快時間內，發布拘提。

趙玉柱因捲入台開內線交易案，本月26日將到台南監獄發監執行，台南地檢署啟動防逃機制。圖／本報資料照片
趙玉柱因捲入台開內線交易案，本月26日將到台南監獄發監執行，台南地檢署啟動防逃機制。圖／本報資料照片

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