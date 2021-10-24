趙玉柱判刑4年確定 將發監台南監獄執行

前總統陳水扁的親家趙玉柱，因涉及台開內線交易案，遭最高法院駁回上訴，判刑4年確定，據傳26日將發監台南監獄執行。台南地檢署今天說，南檢已展開相關防逃機制，除了限制出境、出海，並通知戶籍地警方，留意訪查趙玉柱行蹤。

據查，全案是由台北地檢署囑託台南地檢署執行科待執行，相關的傳票已送達，因為趙玉柱的戶籍地設在台南，才由台南地檢署代執行。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，全案已展開相關的防逃機制， 包括限制出境、出海，南檢已通知趙玉柱所轄的警方，多加留意趙在轄內的行蹤，避免受刑人畏罪、潛逃出境。