業務侵占貨款13萬去博奕 被逮稱「父癌母失明」獲緩刑

台中市張姓男子是寵物用品公司的業務，他涉嫌在去年間侵占公款13萬餘元，拿去博奕賺快錢，公司發現後報警提告，張遭侵占罪起訴，張在法院審理時辯稱，父親離癌、母親單眼失明，經濟困窘才會侵占公款拿去投資博奕，犯後已賠償4萬多元給公司，未來清償完畢，台中地院審理後，判刑7月，緩刑2年。

判決指出，張姓男子去年4月間應徵到台中市某寵物用品店擔任業務，負責銷售、收取廠商貨款，未料他為了籌措資金投資博奕事業，利用每月25日至隔月5日向廠商收貨款的機會，在去年7月至11月間，將向廠商收取的貨款，挪做投資使用，侵占貨款13萬餘元，公司發現後提出侵占告訴。

台中地院審理時，張姓男子承認涉案，但辯稱，家中經濟狀況困窘，父親罹患癌症、母親單眼失明，每月收入僅3萬多元，為了想要趕快改善經濟狀況，才會侵占貨款，挪做投資博奕事業，想要賺快錢，犯後十分後悔，已與公司簽立清償同意書，已償還4萬多元，只剩8萬餘元還沒清償。