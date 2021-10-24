扁女婿趙建銘26日台中監獄服刑 中檢：啟動防逃

前總統陳水扁的親家趙玉柱與女婿趙建銘，因涉及台開內線交易案，日前遭最高法院駁回上訴，分別判刑4月、3年8月定讞，據傳26日將發監到台中、台南監獄執行，台中地檢署表示，全案是中檢受北檢囑託代執行，由執行科發傳票給趙建銘通知執行，已通知司法機關，展開相關防逃機制，包括限制出境、出海，並通知戶籍地的司法警察機關，留意受刑人的行蹤，已免受刑人潛逃出境。

據查，全案是由台北地檢署囑託台中地檢署執行科待執行，相關的傳票已送達，因為趙建銘的戶籍地設在台中，才會由台中地檢署代執行，不過一般司法文書都會有住所地與居所地，也就是戶籍地與現居地。

而趙與趙父的居所地、戶籍地在台南，所以北檢也有通知台南地檢署代執行，若住所地、居所地是分處兩個不同的縣市區域的話，受刑人可以自行選擇要到何處執行，也就是說趙的住所地、居所地分處台中、台南二地，趙可以選擇前往其中一地的地檢署報到發監。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案已展開相關的防逃機制，包括限制出境、出海，另外也已通知趙建銘戶籍所轄的司法警察機關，多加留意趙在轄內的行蹤，避免受刑人畏罪，潛逃出境。

他說，依照一般發監程序，如果受刑人沒有在傳票指定的時間，到台中地檢署執行科報到的話，台中地檢署會確認受刑人是否有合法收受的傳票的郵局回證，若確認受刑人有合法收受，而拒不報到執行的話，地檢署就會在最快時間內，發布拘提。

台中監獄副典獄長吳照明說，有關媒體報導趙建銘要到台中監獄服刑一事，台中監獄每天收受發監執行的人犯，都是由台中地檢署發出指揮執行書後，將受刑人帶到台中監獄，台中監獄要到收受刑人的當天，才會知道當天收監的受刑人名單，目前暫時無法得知，趙建銘是否在26日到台中監獄執行，則當天台中地檢署的法警室通知才會知道。

前總統陳水扁女婿趙建銘在2005年間受邀到台北市日式料理店「三井餐廳」與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一吃飯，席間，蘇德建透露台開利多的內線消息，趙把消息轉知父親趙玉柱，趙、游等人即趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。