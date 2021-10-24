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獨特圖騰藝術風 屏東地檢社會勞動人彩繪部落

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署秉持文化傳承、永續經營理念，結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，辦理「社勞凝聚力．部落零距離」社勞專案，結合藝術工作的社會勞動人，藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。

賽嘉社區發展協會理事長杜梅花說，賽嘉部落平時提供民眾休憩遊玩的賽嘉步道有邊坡崩塌、地面坑窪及雜草覆蓋，賽嘉文化健康站原為舊派出所，涼亭設施及周邊欄杆都已年久失修，地檢署加派5名社會勞動人投入修繕。

杜梅花說，社勞人修善填補路面坑洞、清理蔓生雜草，沒想到社勞人運用大膽鮮明的色彩及裝置藝術將文健站、賽嘉步道裝飾。長者直呼，環境變得不一樣了，感謝他們的努力。

社會勞動人阿志說，初次嘗試彩繪，部落長者對其設計的圖騰稱讚，也感謝有此機會開創自己的才能，往後努力維護環境，將這份成果延續，讓居民隨時能在部落悠閒自在串門子。

屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署結合三地門鄉賽嘉社區發展協會，由社會勞動人藉由獨特的圖騰藝術，彩繪部落，美化部落環境。圖／屏東地檢署提供

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