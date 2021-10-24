騎士違規超車犁田遭預拌車輾死 法官判司機無罪

台中市劉姓男子在去年5月間駕駛水泥預拌車行經東勢區時，林姓男子騎機車欲從預拌車的右後方超車，未料林因地面砂石而重心不穩，先撞上路燈後倒地，遭預拌車輾過身亡。劉被檢方指控行車路線「擠壓」到機車動線，起訴過失致死，不過台中地院根據車鑑會、行車記錄器，認定是林從預拌車的右後方違規超車，判劉無罪。

判決指出，劉姓男子是水泥預拌車司機，他在去年5月16日開車沿東勢區新盛街時，因路旁有人辦理喪事，劉為閃避喪家延伸到路面帳棚，先行駛對向車道閃避後，再駛回新勝街，當時由林姓男子騎機車從預拌車的右後方接近後，與預拌車併行，但林欲往前超車時，機車重心不穩而撞上路旁路燈，林撞到燈柱後倒地，隨後即被預拌車右後輪輾過。

車禍發生後，林姓騎士被送醫急救，但最後仍因全身多處骨折、多重器官衰竭死亡，檢警偵查、相驗後，認為劉當時的行車路線，擠壓到林姓騎士的動線才釀禍，認定劉涉過失致死罪起訴。

台中地院審理時，依據車鑑會的鑑定報告與覆議，報告指出，當時林姓騎士從右側違規超車，且也認定林超車會重心不穩打滑，是因為行駛到道路邊緣有砂石，才因此打滑撞上燈柱。