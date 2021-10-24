開車靠太近不爽 台中男開窗伸手比中指被告
台中市黃姓男子在今年4月間開車行經豐原區成功路的家樂福時，因不滿對向的蔡姓男子轎車靠得太近，黃一氣之下，開窗將手伸出窗外比中指，隨後開車離開，但過程都被對向轎車的行車記錄器拍下，蔡提告公然侮辱，台中地院豐原簡易庭審理後，判罰黃4000元，得易服勞役。
判決指出，黃姓男子（40歲）在今年4月23日晚間7時許，開車沿豐原區成功路，由前寮路往中正路方向行駛，行經豐原區成功路「家樂福大賣場」停車場入口對面時，因黃不滿蔡姓男子駕駛的車輛，在對向車道過於接近，因而心生不滿，將左手伸出窗外，比中指，過程被蔡的行車記錄器拍下，蔡提告公然侮辱。
不過全案在警詢時，黃承認涉案，但檢方偵訊時，又翻供說，當時不是對著蔡比中指，不過檢方根據證人證詞，行車記錄器等證據，認定黃犯行明確，起訴後聲請簡易判決處刑。
台中地院豐原簡易庭審理後，認為依現今一般社會通念，「比中指」的舉動屬謾罵三字經等穢語的肢體化語言，含有強烈侮辱他人之意思，此為公眾周知的事實。再者，黃是與蔡發生行車糾紛後，朝蔡方向比終止，更證黃有侮辱人之意，至屬明確，認定涉犯公然侮辱罪，判罰4000元，得易服勞役，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言