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開車靠太近不爽 台中男開窗伸手比中指被告

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在今年4月間開車行經豐原區成功路的家樂福時，因不滿對向的蔡姓男子轎車靠得太近，黃一氣之下，開窗將手伸出窗外比中指，隨後開車離開，但過程都被對向轎車的行車記錄器拍下，蔡提告公然侮辱，台中地院豐原簡易庭審理後，判罰黃4000元，得易服勞役。

判決指出，黃姓男子（40歲）在今年4月23日晚間7時許，開車沿豐原區成功路，由前寮路往中正路方向行駛，行經豐原區成功路「家樂福大賣場」停車場入口對面時，因黃不滿蔡姓男子駕駛的車輛，在對向車道過於接近，因而心生不滿，將左手伸出窗外，比中指，過程被蔡的行車記錄器拍下，蔡提告公然侮辱。

不過全案在警詢時，黃承認涉案，但檢方偵訊時，又翻供說，當時不是對著蔡比中指，不過檢方根據證人證詞，行車記錄器等證據，認定黃犯行明確，起訴後聲請簡易判決處刑。

台中地院豐原簡易庭審理後，認為依現今一般社會通念，「比中指」的舉動屬謾罵三字經等穢語的肢體化語言，含有強烈侮辱他人之意思，此為公眾周知的事實。再者，黃是與蔡發生行車糾紛後，朝蔡方向比終止，更證黃有侮辱人之意，至屬明確，認定涉犯公然侮辱罪，判罰4000元，得易服勞役，可上訴。

台中市黃姓男子在今年4月間與蔡姓男子有行車糾紛，黃將手伸出窗外比中指，遭罰4000元。圖／報系資料照
台中市黃姓男子在今年4月間與蔡姓男子有行車糾紛，黃將手伸出窗外比中指，遭罰4000元。圖／報系資料照

公然侮辱

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