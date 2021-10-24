他吵不過超商女店員竟辱罵 法官判罰6千

65歲周姓男子被控於今1月間，在台南市某超商前停車場，因故與超商楊姓女店員發生爭執，周心生不滿，公然以「靠夭」、「你他媽的王八蛋」等語涉嫌辱罵楊女，台南地院依周觸犯公然侮辱罪，判處罰金6000元，得易服勞役，案可上訴。

判決指出，周於今年1月11日11點多，在台南市某超商前停車場，因故與超商楊姓女店員楊發生爭執，周心生不滿，以「靠夭」、「你他媽的王八蛋」等語辱罵，足以貶損對方之人格及社會評價。事後楊女不甘受辱，報警法辦、起訴。