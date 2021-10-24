男子缺錢當詐騙車手 獲利4千判刑1年

張姓男子因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，詐騙集團成員佯稱陳姓女被害人電話遭盜辦，並涉及洗錢案件要求她交出金融帳戶存摺、提款卡後，張涉嫌領出14萬8000多元交給集團成員， 獲利4000元。台南地院依張違反詐欺取財罪，判處徒刑1年，緩刑3年，可上訴。

判決說，張於網路上結織綽號「龍哥」成年男子，「龍哥」介紹他從事至指定地點領取包裹，並持包裹內提款卡提領款項，再依指示將所領款交給「龍哥」，即俗稱車手，約定每次可得獲取2000元酬勞，還有2000元車馬費。

詐騙集團成員於今年3月10日9點30分，先後假冒中華電信公司員工、士林地檢署檢察官撥打電話給陳女，佯稱電話遭盜辦，並涉及洗錢案件，需攜帶金融帳戶存摺、提款卡等資料至地檢署報到。

陳女信以為真，依指示將郵局存摺、提款卡及寫有姓名資料紙張放入信封袋，再將該信封袋放置於顯濟宮冷氣壓縮機上方，先行離去。

張依「龍哥」指示拿取信封袋後，到台南市白河區某網咖店，依「龍哥」指示於3月11日下午2點多，到白河郵局領取14萬8000多元，再將提領款項連帳戶存摺、金融卡於後壁火車站交予「龍哥」。陳女事後發現受騙，報警法辦起訴。