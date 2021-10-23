臉書貼疫情援助金惡作劇網址 法官認無故意捏造不罰

高雄陳姓男子在臉書張貼「疫情援助金」等相關訊息，點開申請連結，卻是「猩猩手比中指的圖片」的惡作劇訊息，且內容無任何疫情援助金相關資訊，此舉涉嫌違法遭移送；經審理，地院認為該網址為惡作劇連結，難認有捏造不實謠言的故意，此外不符合違反社會秩序維護法「足以影響公共之安寧」的要件，因此，法院裁定陳男諭知不罰。

判決指出，陳男於今年5月中旬在高雄住處內，透過臉書發布「！疫情補助！110 年5 月18號起。由於疫情的關係，行政院決議每人補助疫情援助金，新台幣10,000元」等訊息，還附上申請訊息。

經調查，陳男張貼的訊息為謠言，足以影響公共安寧，涉嫌違反社會秩序維護法遭警方移送；事後她坦承未經查證即透過臉書公開發布「疫情援助金」的消息，且點開申請網址，竟然為猩猩手比中指的圖片無任何相關訊息。

地院認為，一般瀏覽網頁的人應可察覺為惡作劇連結，難認有捏造不實謠言的故意。