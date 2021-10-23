臉書貼疫情援助金惡作劇網址 法官認無故意捏造不罰
高雄陳姓男子在臉書張貼「疫情援助金」等相關訊息，點開申請連結，卻是「猩猩手比中指的圖片」的惡作劇訊息，且內容無任何疫情援助金相關資訊，此舉涉嫌違法遭移送；經審理，地院認為該網址為惡作劇連結，難認有捏造不實謠言的故意，此外不符合違反社會秩序維護法「足以影響公共之安寧」的要件，因此，法院裁定陳男諭知不罰。
判決指出，陳男於今年5月中旬在高雄住處內，透過臉書發布「！疫情補助！110 年5 月18號起。由於疫情的關係，行政院決議每人補助疫情援助金，新台幣10,000元」等訊息，還附上申請訊息。
經調查，陳男張貼的訊息為謠言，足以影響公共安寧，涉嫌違反社會秩序維護法遭警方移送；事後她坦承未經查證即透過臉書公開發布「疫情援助金」的消息，且點開申請網址，竟然為猩猩手比中指的圖片無任何相關訊息。
地院認為，一般瀏覽網頁的人應可察覺為惡作劇連結，難認有捏造不實謠言的故意。
即使該貼文，有不少網友瀏覽、分享或討論，也未讓見聞者產生畏懼或恐慌致有影響公共安寧的具體事證，有別於社會秩序維護法第63條第1 項第5 款所定「足以影響公共之安寧」的要件，且移送資料尚不足證明有何違反社會秩序維護法相關規定，因此，法院裁定陳男諭知不罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言