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鈕承澤11/2入獄 突聲請暫緩 理由是...想到花蓮監獄關
導演鈕承澤3年前在家中性侵劇組女助理遭判4年有期徒刑定讞，原計下月2日執行，不料他日前突將戶籍遷到花蓮，並向台北地檢署聲請到花監服刑，同時聲請延後執行，因家有老母尚未安頓。北檢目前尚未囑託花蓮地檢署執行，也未決定是否同意暫緩發監。
鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識被害女助理，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會，並借機請劇組人員帶同女助理到場。隔日凌晨，劇組離開鈕承澤住處，而女助理被獨留在鈕的家中，紐趁醉意用手指性侵女助理下體。
一審時，紐給女助理「七位數」調解金，雙方調解成功，但紐仍向法官稱他無犯意，盼緩刑，法官依強制性交罪判刑4年。紐上訴，二審仍否認犯罪，法官維持一審判決，紐再上訴最高法院，法官認為二審已詳細說明判決理由，駁回上訴定讞。
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