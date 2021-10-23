鈕承澤11/2入獄 突聲請暫緩 理由是...想到花蓮監獄關

導演鈕承澤3年前在家中性侵劇組女助理遭判4年有期徒刑定讞，原計下月2日執行，不料他日前突將戶籍遷到花蓮，並向台北地檢署聲請到花監服刑，同時聲請延後執行，因家有老母尚未安頓。北檢目前尚未囑託花蓮地檢署執行，也未決定是否同意暫緩發監。

鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識被害女助理，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀友人到家裡聚會，並借機請劇組人員帶同女助理到場。隔日凌晨，劇組離開鈕承澤住處，而女助理被獨留在鈕的家中，紐趁醉意用手指性侵女助理下體。