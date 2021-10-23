北市地政課員不戴口罩還飆駐衛警三字經判拘 上訴駁回
台北市士林區地政事務所歐姓測量課員，去年在行政大樓內不戴口罩遭唐姓駐衛警察攔下，歐發飆大罵三字經，唐報警。偵查期間，歐狡辯是罵「他馬的」，最後才坦承罵三字經。士林地方法院士林簡易庭依妨害公務罪判他拘役20天，他還提上訴，二審法官審結，維持原判，本件不得上訴。
判決指出，2020年6月2日傍晚，唐見歐沒戴口罩攔下，歐竟大罵唐三字經，稱「戴帽子的不要多管閒事」，唐立刻報警。
歐警詢時辯稱他沒罵三字經，是罵「他馬的」，「他馬的」是他的口頭禪。檢警當時傳喚吳姓證人到案，吳證稱歐確實罵髒話。偵訊時，歐才改口，稱他好像有罵「X」，髒話是他的口頭禪，最後才坦承罵了三字經。
歐在士林簡易庭遭依妨害公務罪判拘役20天，他提上訴辯稱，當時認為唐是一個自以為穿上警察衣服就很威風、很自我感覺良好的人物，才辱罵三字經，但只是口頭禪。
二審法官認為，我國處於新冠肺炎防疫環境，歐不顧政府規定，貶損駐衛警人格名譽，且漠視公權力，犯後始終否認犯行，無意與駐衛警和解，維持一審拘役20天判決，可易科罰金。本件不得上訴而確定。
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