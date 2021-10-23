經營簽賭網站不到3個月被抄 台南男獲利10萬被判3月

台南市47歲許姓男子與綽號「茄萣和」大股東，今年5月起共同經營簽賭網站，提供賭博網站管理帳號、密碼給股東招攬下線賭客，上網登入網站簽賭，並以美國、台灣、日本職棒、職籃等運動賽事為簽注標的，許男管理賭客簽注資料，可分得25%利潤，直至警方找上門，不到3個月獲利10萬元，台南地院認他共同犯意圖營利聚眾賭博罪，處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，簽賭網站以美國、台灣、日本職棒、職籃等球類運動比賽結果為簽注標的，並以簽賭網站所開出賠率（0.95）押注，若會員押注金額1萬元，如押中，可得9650元（含退手續費即俗稱水錢150元），如未押中者，則輸9850元（退會員手續費150元）。

許男在台南住處，透過電腦設備連接網際網路至簽賭網站，進入網站後台，管理賭客簽注資料，並可分得25%利潤，從中牟利。經警今年8月23日，持搜索票前往其住處執行搜索，扣得電腦主機1台。據調查，不到3個月，許男從事簽賭站獲利10萬元。

檢方認為，許男以透過帳號、密碼登入公眾得出入網站的方式，管理並回報賭客簽注的帳務資料，而簽賭網站聚集眾人的錢財，以運動賽事的偶然機率決定勝負對賭財物，性質等同以無形空間的場所供公眾賭博財物。