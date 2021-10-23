不滿未戴口罩遭攔 男辱罵駐衛警三字經判拘20日

台北市一名歐陽姓男子未戴口罩，不滿遭士林區行政大樓駐衛警攔阻，在大廳辱罵駐衛警三字經。士院考量歐陽姓男子漠視公權力，否認犯行，依妨害公務執行罪判處拘役20日。

士林地方法院判決書指出，歐陽姓男子於民國109年6月2日行經士林區行政大樓1樓大廳，因未戴口罩遭唐姓駐衛警攔阻，雙方發生齟齬；歐陽姓男子辱罵駐衛警三字經，還說：「戴帽子的不要多管閒事。」

案經檢察官聲請簡易判決處刑，士林簡易庭依妨害公務執行罪，判處歐陽姓男子拘役20日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

歐陽姓男子不服簡易判決，提起上訴，二審由士院合議庭審理。歐陽姓男子辯稱沒有罵三字經，還稱當時政府已解禁，可以不必戴口罩，否認犯罪。

二審認為，歐陽姓男子在接受警察、檢察官訊問時，都已坦承辱罵三字經，甚至在上訴書狀中也自承三字經不是針對駐衛警，只是突然火氣上來的口頭禪，卻直到二審開庭才否認辱罵三字經，辯詞難以採信。

二審指出，中央流行疫情指揮中心或台北市政府於109年6月間，均未有民眾完全解禁，不必再戴口罩的政策決定，且案發時大廳仍有多名民眾及行政大樓職員，眾人皆戴口罩，駐衛警執行維護行政大樓安全及秩序的職務並無違法不當。

二審審酌，歐陽姓男子貶損駐衛警人格名譽，且漠視公權力，犯後始終否認犯行且無意與駐衛警和解，一審判處拘役20日並無不當，駁回上訴，維持原判。本件不得上訴而確定。