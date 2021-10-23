騎樓是法定人行道停機車罰600 法官:沒畫紅線也屬違規

陳姓男子將機車停在基隆市區一處騎樓，遭警方開單告發，監理單位裁處600元，陳男主張停放地點地面紅線模糊不清，店家前又未公告該騎樓禁止停車，員警也沒事先勸導，提起行政訴訟要求撤銷罰單。法官指出，經查停放機車違規地點屬建物之「騎樓」，即法定「人行道」，無劃設停車格，駁回陳男請求。

基隆地院判決書指出，陳男去年9月26日下午3時，將機車停放在市區一處騎樓內，警方依道路交通管理處罰條例，逕行舉發在禁止臨時停車處所停車之違規行為，經監理單位裁處罰鍰600元。

陳男主張，停放地點地面之紅線模糊不清，店家前又未公告該騎樓禁止停車，舉發機關員警取締機車前未先行勸告，聲明原處分撤銷。