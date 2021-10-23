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夫有大男人主義還限制宗教信仰 妻請求離婚獲准

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

婦人小梅（化名）以丈夫阿勇（化名）大男人主義，經常對她大聲斥責，甚至於facebook及line均封鎖她，以冷暴力排擠她，還限制她的宗教信仰等，請求離婚，阿勇予以否認，表示願繼續維持婚姻，法官認雙方對於婚姻維繫均未有所意願與努力，既已無夫妻之實，且無回復夫妻感情可能，判決准予離婚。

小梅主張，她與阿勇結婚27年，育有2名已成年子女，惟阿勇於婚後，非常大男人主義，時常大聲斥責她，動輒拍桌對她大發脾氣，或完全無視及疏遠原告，不但不跟她說話，甚至於facebook及line均封鎖原告，以冷暴力排擠她。

又因2人宗教信仰不同，阿勇竟於她前往清淨道場參加八關齋戒期間，不斷打電話要求她回家，並揚言要給她好看，待她返家即發現廚房地上均是他摔碎的碗盤，烘碗機亦被丟棄，他強硬要求服從其宗教觀念，不准她有信仰、參加法會的自由。

小梅又說，阿勇重視朋友，卻忽視妻子與家人，家庭觀念淡薄，她除負擔為人妻母繁重家務外，還在阿勇經營公司工作，每月僅領取3萬元薪資，他非但未曾體恤，甚指稱公司的錢都是他賺的，抹煞她為家庭付出與生育二名子女苦勞。且2人已於去年初分居兩地，迄今均無聯絡，因此請求離婚。

阿勇辯稱，妻子小梅定期祭拜土地公、祖先，並未排斥她所信奉佛教，僅因她於結婚初期曾因信奉一貫道而有夜間睡眠異常舉止情形，恐她遭人欺騙，縱曾一度將她的「金剛經」丟在地上，也是因持誦習俗禁忌應避免自行在家輕率修習所致，但他出發點是良善，非屬不堪同居虐待。

何況，小梅不論前往道場修行或在家持誦金剛經，事先均未告知他，以致他經常在工作期間因不知原告去向而影響客戶開票需求，惟2人較嚴重爭吵次數僅有一次。他考量子女正值成長期，應注意飲食均衡避免三餐外食，始希望她能每日至少準備一頓晚餐，且他學識不高，僅能以傳統家庭提供子女飲食均衡晚餐方式表現父愛，縱偶有因她未煮飯或每日菜色均相同而帶子女外出用餐，並非故意為難她。

女兒作證稱，父母目前分居。本來感情就沒有很好，平常2人也都不怎麼講話，有時候爸會對媽大小聲，但不會動手，爸大小聲時會拍桌子，如果媽不順從爸的意思，或2人為了錢起爭執，爸就會大小聲拍桌子。

女兒又說「我有記憶以來，父母1個月會有幾次吵架，媽會在爸吵得很大聲時不敢回話，爭吵原因有時候為了錢或原告不煮飯，爸認為媽應該每天煮飯，也會為了她跟爸的朋友合不來而罵媽。爸反對原告跑道場，並怕媽被騙而排斥媽有宗教信仰」。

法官審酌，阿勇及小梅對於家務分工、公司財務均各執乙詞，且依證人所證經常因生活細故發生爭執，多次論及離婚，又在分房多年後再為分居，事後無積極互動溝通，2人均各有疏於家庭經營與維持之處，判決准予離婚。

婦人以丈夫有大男人主義，經常對她大聲斥責，以冷暴力排擠她，還限制她的宗教信仰等，請求離婚，阿勇予以否認，法官認雙方對於婚姻維繫均未有意願與努力，判決准予離婚。圖／本報資料照
婦人以丈夫有大男人主義，經常對她大聲斥責，以冷暴力排擠她，還限制她的宗教信仰等，請求離婚，阿勇予以否認，法官認雙方對於婚姻維繫均未有意願與努力，判決准予離婚。圖／本報資料照

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