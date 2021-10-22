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互億10億假帳炒股案聲押「影武者」章德功駁回 1300萬交保
股票上市互億科技公司為拉抬股價，利用人頭假交易、虛增營業額，違反證券交易法罪；檢調昨天指揮搜索，約談負責人廖年豐、董事章德功等，廖以100萬元交保，檢調懷疑章德功是「影武者」，今天凌晨聲請羈押禁見，台北地方法院審理晚間駁回聲押，裁定章1300萬元交保，限制住居、出境、出海。
檢方對同案被告分別予強制處分，包括人頭公司負責人曾湘玲以10萬元交保，陳姿鈺以60萬元交保，郭坤樹以50萬元交保，章建興、蕭志瑩、黃貽玢三人各以30萬元交保候傳，章成安則以5萬元交保。
檢調蒐證查出，廖年豐為了拉抬公司股價，與人頭公司進行假交易、藉此虛增公司收入，美化財報，甚至透過人頭進場買賣自家股票，賺取不法利益；依證人供述，專案小組懷疑全案由章德功主導犯罪。
檢調偵訊時，廖年豐已坦認部分涉案事實，獲檢察官諭令以100萬元交保，廖辦保後未對案情發表意見。
另外，互億董事章德功到案否認犯罪，檢察官複訊認為，其供述與證人說詞不一、另與蒐證資料不符，以有刑事訴訟法串滅證、重罪及逃亡等事由，對章德功祭出聲押禁見處分。
互億公司官網說，互億公司成立於1997年，為台灣前三大筆記型電腦專用 PC-Card 專業設計、研發、製造及銷售廠商；互億2002年4月18日正式掛牌上櫃，2004年即申請上市。
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