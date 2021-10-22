快訊

莫粉去哪了？莫德納限時加開6小時 指揮中心：預約不到一半

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

大法官：公教人員保險法不得重複保險合憲 特殊狀況應救濟

中央社 / 台北22日電

大法官今天做出釋字第811號解釋，公教人員保險法規定，被保險人禁止重複參加其他保險原則合憲，但不可歸責被保險人事由導致重複加保的特殊情形，應給予救濟。

民國94年1月19日修正公布的公教人員保險法第6條第3項及第4項規定，以及103年6月1日修正施行的公保法第6條第4項及第5項規定，已加入公保者，不得重複參加其他社會保險，否則在重複加保期間不給付保險金、不採認公保年資，原則上也不退還已繳納的公保保費。

1名王姓女子自82年起於國立竹北高級中學擔任教師，102年間因故遭校方解聘，公保也遭退保。王女隨後到其他公司任職，部分期間加入勞工保險，並打行政訴訟。最高行政法院判決王女勝訴確定，王女於104年間申請復職並追溯公保加保。

不過，王女在退出公保期間曾參加勞保，承保的台灣銀行依公教人員保險法規定，扣除王女參加勞保期間後，准許其餘未參加勞保的期間可以辦理追溯參加公保。王女不服，聲請異議、訴願被駁回，提起行政訴訟。最高行判決王女敗訴確定。王女聲請釋憲。

大法官今天做出釋字第811號解釋，94年1月19日修正公布的公保法第6條第3項及第4項規定，以及103年6月1日修正施行的公保法第6條第4項及第5項規定，揭示社會保險禁止重複加保原則，符合憲法第23條比例原則的要求，與憲法第15條保障人民財產權的意旨均尚無違背。

不過，大法官認為，關於違法解職（聘）處分嗣經撤銷復職（聘）並申請追溯加保者，立法者就此重複加保情形並未規範，其重複加保期間年資即應採認為公教人員保險保養老給付的年資，始與憲法保障人民財產權的意旨相符。於此解釋公布後，有關機關就此件聲請人追溯加保的申請，應依此解釋意旨辦理。

司法院秘書長林輝煌下午在司法院召開記者會說明釋憲案。他指出，大法官認為這些規定的立法目的，是為了避免重複保障、浪費公共資源，也避免對於被保險人產生「同一保險事故重複請領保險給付」的不當誘因，符合憲法比例原則的要求。

林輝煌表示，至於原本是公保的被保險人，因為受到違法的解職（聘）處分而遭到強制退保的特殊情形，如果解職（聘）處分被撤銷而恢復職務，原本遭強制退保的事由就自始不存在，這種特殊情形是因為公權力行為所導致，而且不可歸責於被保險人，與重複加保的通常情形並不相同。

他說，此時如果不採認重複加保期間的養老給付年資，將會減損被保險人請領公保養老給付的權利。大法官認為立法者既然沒有就這種重複加保的特殊情形加以規範，則重複加保期間的年資即應採認為公保養老給付的年資，才與憲法保障人民財產權的意旨相符。

保險 大法官 司法院

延伸閱讀

竹北高中女師談狼師遭違法解聘 衍生釋字811號解釋

教團質疑私校刻意放倒不招生 學校：申請入學人數太少

球隊教練涉性侵學生校方未通報 監察院彈劾前後任校長

精障犯爭議大 院檢漏夜「高峰會」想完成總統使命

相關新聞

國防生物車採購案 女少校40萬交保前上校羈押禁見

國防部採購「生物偵檢車」由冠宇國際電訊得標。檢調查出，負責辦理採購的退役上校吳明郎、現役女少校邱雅姿圖利廠商，21日搜索...

竹北高中女師談狼師遭違法解聘 衍生釋字811號解釋

國立竹北高中王姓女老師接受媒體採訪談狼師遭解聘，她轉到民間公司上班並加入勞工保險，一方面提行政訴訟救濟。王女行政訴訟勝訴...

房仲替愛慕女同事殺死小黃運將 還偷裝GPS他卻免賠

已婚房仲于維智不滿林姓男子糾纏他愛慕的女同事江秀美，除在林的計程車上裝GPS追蹤器，去年更持藍波刀殺死林，一、二審判于9...

北高行判抗股權收歸國有敗訴 中投：不應犧牲程序正義

不當黨產委員會將國民黨持有中投、欣裕台股權收歸國有，兩公司不服提出行政訴訟，台北高等行政法院19日判決，受處分人是國民黨...

影／擋到最高點！違停大亂鬥 網虧：好像在玩闖關遊戲

臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」近日有一段影片，引發網友熱烈討論。網友指出在彰化伸港靠近菜市場的一個路口，...

一運動協會疑以綠美化之名 涉嫌盜賣濁水溪沙土被調查

由國內一家運動協會107年起認養工業局雲林離島工業區32公頃綠地，涉嫌以綠美化球場之名，購置大批六輕清淤的土方，再混合濁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。