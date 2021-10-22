行車糾紛撂人又談和 惡煞來遲見人就打12人全送辦
陳姓及謝姓機車騎士日前在台北市中正區羅斯福路三段上與人發生行車糾紛，立刻用通訊軟體「叫支援」，找李姓等6人助陣，未料現場2方人馬先談和，陳、謝2人已離場，遲來的李等6人到場後，一見對方人馬在場就大打出手，警方獲報後以優勢警力到場壓制逮人，依法送辦。
警方調查，19歲的陳男及謝男，9月30日在羅斯福路三段上與盧男等4人發生行車糾紛，馬上聯絡李姓男子「叫支援」前來助陣，未料李等人到場前，陳男及謝男就與盧男一方談和，還忘記自己叫人助陣，逕自離場。
李等6人事後到場，只見盧男等人在場，就直接上前打架，導致1人受輕傷。轄區中正二分局警方獲報後，火速以優勢警力壓制現場，將10名滋事人員帶返偵詢，並查扣1支甩棍，另通知陳、謝2人到案配合偵辦。
警方表示，全案12人詢後依刑法150條聚眾鬥毆罪嫌移送台北地檢署偵辦，未成年者責付家長，其餘人等經檢方訊後請回。呼籲民眾遭遇口角糾紛，應冷靜溝通，切勿訴諸暴力，警方針對暴力行為絕不寬貸，有心人切勿以身試法。
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