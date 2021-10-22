竹北高中女師談狼師遭違法解聘 衍生釋字811號解釋

國立竹北高中王姓女老師接受媒體採訪談狼師遭解聘，她轉到民間公司上班並加入勞工保險，一方面提行政訴訟救濟。王女行政訴訟勝訴，竹北高中讓她復職補薪但隨即再解聘，卻衍生復職（聘）者公保養老給付年資採認問題，她聲請釋憲，大法官今作出釋字第811號解釋，認為公教人員保險法第6條規定合憲。

2005年公保法第6條第3項及第4項，以及2014年公保法第6條第4項及第5項，規定公保的被保險人如果重複參加其他社會保險，則「重複加保期間的年資不予採認；該期間發生保險事故，不給付保險金；可歸責於被保險人的事由而重複加保的話，也不退還所繳交的保險費」，揭示了社會保險的「禁止重複加保原則」。但大法官諭知在解釋公布後，有關機關應就王女追溯加保的申請，依本解釋辦理。

王女從1993年起就在竹北高中任教，但她因受訪談論「虔誠佛教徒」男師性侵女學生案例，雖未點名，但校方認為女學生受到二度傷害，以「行為不檢、有損師道」解聘，2013年10月2日她因此退出公教人員保險。2014年1月至2015年2月間，王女加入勞保，因行政訴訟勝訴但校方讓她復職後又解聘，2015年5月13日生效。

王函文勞保局，表示為辦理遭解聘期間參加公保事宜，自願放棄勞保加保紀錄，勞保局審查後認為不符規定，否准所請。竹北高中2015年6月12日檢送異動名冊和王女參加勞保的投保資料，向承保機關、台灣銀行辦理她復職補薪期間（2013年10月2日至2015年5月12日）的公保追溯加保；台銀扣除她於解聘期間曾參加勞保的期間後，准其餘未參加勞保期間得追溯參加公保。

王姓前教師因「禁止重複加保原則」，導致在被違法解職而強制退出公保後加入勞保，但復職並溯及加入公保後，依法仍不得採計重複加保期間的年資，案例特殊。王女向勞動部、台銀都表示不服，但提訴願、行政訴訟都遭駁回，2018年聲請大法官解釋。

司法院秘書長林輝煌表示，本號解釋涉及2005年1月19日修正公布的公保法第6條第3項與第4項規定，以及2014年6月1日修正施行的公保法第6條第4項及第5項規定。這兩條規定限制已加入公保的人，不得重複參加其他社會保險，否則在重複加保期間不給付保險金、不採認公保年資，原則上也不退還已繳納的公保保險費。

林說，釋字第811號解釋認為公保法禁止重複加保，符合憲法第23條比例原則，未違背憲法第15條保障人民財產權意旨，不過關於違法解職（聘）處分後經撤銷的復職（聘）並申請追溯加保者，立法者對重複加保的情形並未規範，重複加保期間的年資即應採認為公教人員保險保養老給付的年資，才符合憲法保障人民財產權的意義。